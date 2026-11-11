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Serie C
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Guarda Vis Pesaro contro Pianese in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Vis Pesaro vs Pianese
Vis Pesaro
Pianese
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Vis Pesaro e Pianese, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Vis Pesaro-Pianese sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

La Vis Pesaro ospita il Pianese nel Girone B di Serie C, un confronto tra due squadre che occupano la parte bassa della classifica e cercano punti per ragioni diverse.

I marchigiani arrivano a questo appuntamento in una situazione critica. Ultimi in classifica con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la Vis Pesaro ha bisogno di una svolta immediata per non perdere ulteriore terreno.

Il Pianese, invece, si presenta con un momento di forma ben diverso. I toscani hanno vinto la loro ultima uscita per 3-2 contro il Perugia, interrompendo una lunga serie di pareggi che aveva caratterizzato le settimane precedenti.

Per la Vis Pesaro giocare in casa non ha garantito risultati nelle ultime settimane. Il rendimento difensivo è stato preoccupante e la squadra ha faticato a trovare continuità offensiva.

Il Pianese arriva con fiducia dopo il successo contro il Perugia, ma dovrà confermare di aver trovato una svolta concreta dopo quattro pareggi consecutivi prima di quella vittoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Vis Pesaro-Pianese in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Vis Pesaro non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Anche per il Pianese la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale su assenze o convocati è stata resa nota. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

VIS

VIS - Forma

LAT
S1-0
RAV
S0-4
ATA
S2-1
GUB
D0-0
PIN
S1-0
Gol segnato (subito)
1/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PNS

PNS - Forma

OTM
D0-0
PIN
D0-0
FOR
D0-0
LAT
D1-1
PER
V3-2
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Vis Pesaro presenta un bilancio di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite di Serie C. I marchigiani vengono dalla sconfitta per 1-0 contro il Pineto, che segue il pareggio per 0-0 contro il Gubbio. In precedenza la squadra aveva subito una pesante sconfitta per 0-4 contro il Ravenna. Nelle cinque gare considerate la Vis Pesaro ha segnato tre reti e ne ha subite sette.

Il Pianese ha raccolto nelle ultime cinque partite una vittoria e tre pareggi, con una sconfitta. I toscani vengono dal successo per 3-2 contro il Perugia, il risultato più recente e più significativo del periodo. Prima di quella vittoria la squadra aveva collezionato pareggi consecutivi contro Latina (1-1), Forlì (0-0), Pineto (0-0) e Ostia Mare (0-0). Nelle cinque gare il Pianese ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

Testa a testa

Vis PesaroPareggioPianese
2
1
1
Serie C
Pianese badge
Pianese
PNS
1
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
2
FIN
Serie C
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
0
Pianese badge
Pianese
PNS
0
FIN
Serie C
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
2
Pianese badge
Pianese
PNS
0
FIN
Serie C
Pianese badge
Pianese
PNS
2
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando il Pianese ospitò la Vis Pesaro vincendo per 1-2 in Serie C. Nei quattro confronti disponibili il bilancio complessivo vede la Vis Pesaro con una vittoria, un pareggio e due sconfitte contro il Pianese.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922258+1729
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
136522618+823
S
D
V
D
V
4
PescaraPescaraPES
136431814+422
V
D
V
V
D
5
TorresTorresTOR
136431512+322
V
D
V
S
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
135531714+320
V
D
S
V
D
8
LivornoLivornoLIV
135531817+120
D
V
S
D
D
9
CampobassoCampobassoCAM
135441921-219
D
V
V
S
S
10
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
11
PinetoPinetoPIN
134541113-217
V
S
V
V
D
12
PerugiaPerugiaPER
135261821-317
S
D
S
V
S
13
VadoVadoVAD
134451516-116
S
D
V
D
V
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
LatinaLatinaLAT
133641214-215
S
D
D
V
V
16
PianesePianesePNS
132741013-313
V
D
D
D
D
17
SambenedetteseSambenedetteseSAM
132471722-510
S
S
V
D
D
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
1312101127-165
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C la Vis Pesaro occupa l'ultima posizione al ventesimo posto, mentre il Pianese è sedicesimo.

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