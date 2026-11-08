Come vedere Villarreal-Getafe con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Il Villarreal ospita il Getafe all'Estadio de la Ceramica in una sfida di Liga che vede le due squadre attraversare momenti diversi, ma entrambi complicati. Il Sottomarino Giallo è decimo in classifica e punta a riscattarsi in casa dopo una settimana turbolenta.

Le recenti serate europee del Villarreal sono state durissime. La sconfitta per 6-0 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, con quattro goal subiti nei primi 17 minuti, ha lasciato la squadra di Inigo Perez con molti interrogativi. Il ko per 0-1 contro l'Espanyol nell'ultima gara di Liga aumenta la pressione in vista di questo fine settimana.

Il Getafe arriva da tredicesimo in classifica e ha i suoi problemi. La squadra di Pepe Bordalas è stata battuta 1-0 dal Brighton giovedì in Conference League, un risultato che ha prolungato una recente serie di risultati altalenanti nelle varie competizioni.

Il Getafe ha però dimostrato di saper ottenere risultati quando conta. La vittoria per 3-1 sul Siviglia in Liga, pochi giorni prima della sconfitta contro il Brighton, ha mostrato che Bordalas sa organizzare la squadra per colpire gli avversari in contropiede. Il Getafe cercherà di sfruttare qualsiasi incertezza difensiva con cui il Villarreal arriverà a questa partita.

I precedenti aggiungono ulteriore interesse alla sfida. Il Villarreal ha vinto 2-0 l'ultimo confronto tra le due squadre, ma in quello precedente aveva avuto la meglio il Getafe. Nessuna delle due può sottovalutare l'altra.

Per chi vuole seguire ogni momento della partita, ecco tutto quello che c'è da sapere su come vedere Villarreal-Getafe in diretta.

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