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Serie A - Game Week 13 27 nov 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venerdì 27 novembre lo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia ospita Venezia-Bologna, gara della 13ª giornata di Serie A. È l'anticipo che apre il turno.

Il Venezia arriva da una serata pesante all'Allianz Stadium. La squadra di Davide Nicola ha perso 4-0 contro la Juventus, dopo un primo tempo senza reti e un secondo tempo in cui la difesa è crollata.

Il Bologna si presenta con un morale diverso. Gli uomini di Raffaele Palladino hanno pareggiato 1-1 a Udine, ma restano reduci da quattro vittorie nelle quattro gare precedenti, tra cui il 2-4 sul campo del Milan.

Per i lagunari la classifica è un problema. Il Venezia occupa il ventesimo posto e ha vinto una sola delle ultime cinque partite, il 2-1 contro l'Udinese.

Il Bologna guarda la graduatoria da una posizione più comoda, la nona. Ha una difesa che concede qualcosa, ma anche un attacco capace di segnare con regolarità.

Sul fronte assenze, entrambe le squadre devono fare i conti con diversi infortunati. Vediamo dove vedere la partita, a che ora si gioca e cosa aspettarsi dalle formazioni.

Notizie sulle squadre

Il Venezia di Nicola deve rinunciare a sei giocatori: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia e Toma Basic sono tutti indisponibili per infortunio. Il probabile XI prevede Stankovic in porta, la difesa con Juan Jesus, Moreno e Halhal, e il tandem offensivo formato da Adams e Lauberbach. Il Bologna di Palladino è senza Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem e Jay Enem. Il probabile XI emiliano si affida a Skorupski tra i pali, con Ferguson e Pobega a centrocampo e Orsolini, Bernardeschi e Odgaard davanti. Non risultano squalificati in nessuna delle due squadre, e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Venezia ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. L'ultimo risultato è il 4-0 subito dalla Juventus il 22 novembre, mentre l'unico successo è il 2-1 sull'Udinese del 6 novembre. Nel mezzo ci sono le sconfitte per 1-0 contro Como e Genoa e quella per 0-2 contro l'Inter. In totale i lagunari hanno segnato 2 gol e ne hanno incassati 9. Il Bologna ha un ruolino opposto, con quattro vittorie e un pareggio. L'ultima gara è l'1-1 contro l'Udinese del 22 novembre, preceduto dal successo per 2-4 sul campo del Milan. In cinque partite gli emiliani hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 5, con una porta inviolata nel 0-2 a Cagliari.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 29 marzo 2025, quando il Bologna vinse 0-1 a Venezia in Serie A. Nelle cinque sfide indicate il bilancio è in equilibrio, con due successi a testa e un pareggio, l'1-1 del febbraio 2002. Il Bologna ha segnato 8 reti contro le 6 del Venezia. Il 4-3 firmato dai lagunari nel maggio 2022 è la partita più ricca di gol del gruppo.

Classifica

In Serie A il Venezia occupa il 20° posto in classifica, mentre il Bologna è al 9°.