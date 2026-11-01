Come guardare Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 15:30 BC Place

I Vancouver Whitecaps ospitano il Seattle Sounders FC al BC Place in una sfida della Western Conference che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, mentre la stagione regolare della MLS entra nella fase finale.

I Whitecaps di Jesper Soerensen sono in testa alla Western Conference, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Una vittoria rafforzerebbe il loro primato in vista dei playoff.

Seattle arriva a Vancouver in un momento difficile. La squadra di Brian Schmetzer è nona nella Western Conference e i risultati recenti non hanno fatto molto per alleggerire la pressione su un gruppo che ha bisogno di punti per restare in corsa per i playoff.

I precedenti tra i due club aggiungono ulteriore interesse alla sfida. I loro incontri di quest’anno in MLS e nelle competizioni continentali hanno già prodotto risultati degni di nota e nessuna delle due squadre sottovaluterà l’altra.

Per Soerensen, conquistare tre punti in casa sarebbe un segnale importante. Per Schmetzer, ottenere un risultato al BC Place darebbe nuovo slancio alla rincorsa di Seattle a un posto nei playoff.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare la partita in diretta.

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