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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 06:30

Union Brescia-Renate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Union Brescia e Renate si sfidano nel Girone A di Serie C in una partita che mette di fronte la seconda forza del girone e una squadra che lotta per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

L'Union Brescia arriva a questo appuntamento in un momento di grande solidità. I bresciani hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, confermando un avvio di stagione convincente che li ha portati al secondo posto in classifica.

L'ultimo risultato utile dei bresciani è la vittoria per 1-2 in casa dell'AlbinoLeffe, un successo esterno che dimostra la loro capacità di fare punti anche lontano dalle mura amiche.

Il Renate, invece, occupa la diciottesima posizione e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più delicata del girone. I nerazzurri arrivano da un pareggio per 3-3 contro il Desenzano nell'ultimo turno, dopo un periodo di forma positiva che aveva visto due vittorie consecutive.

La differenza di classifica è netta, ma il Renate ha dimostrato di saper segnare con continuità nelle ultime settimane. La sfida si preannuncia aperta, con i bresciani favoriti ma i nerazzurri capaci di renderla complicata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Union Brescia-Renate in diretta TV e live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Union Brescia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Renate la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguarda indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

L'Union Brescia ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I bresciani vengono dalla vittoria per 1-2 in casa dell'AlbinoLeffe e in precedenza avevano superato l'Arzignano Valchiampo per 3-2 e la Folgore Caratese per 0-4 in trasferta. Nelle cinque gare la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite sei, a conferma di una fase offensiva prolifica. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Giana Erminio per 2-1.

Il Renate ha registrato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurri vengono dal pareggio per 3-3 contro il Desenzano, dopo due successi consecutivi: il 2-3 in trasferta contro la Pergolettese e il 5-0 contro l'AC Carpi. Nelle cinque partite la squadra ha segnato tredici reti e ne ha subite dieci.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Renate ha vinto per 1-2 in casa dell'Union Brescia in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole all'Union Brescia con tre vittorie contro due del Renate, con un totale di 14 gol segnati dai bresciani e 6 dai nerazzurri.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'Union Brescia occupa la seconda posizione mentre il Renate si trova al diciottesimo posto.