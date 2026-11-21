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Union Brescia-Renate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.
Union Brescia e Renate si sfidano nel Girone A di Serie C in una partita che mette di fronte la seconda forza del girone e una squadra che lotta per uscire dalla zona pericolosa della classifica.
L'Union Brescia arriva a questo appuntamento in un momento di grande solidità. I bresciani hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, confermando un avvio di stagione convincente che li ha portati al secondo posto in classifica.
L'ultimo risultato utile dei bresciani è la vittoria per 1-2 in casa dell'AlbinoLeffe, un successo esterno che dimostra la loro capacità di fare punti anche lontano dalle mura amiche.
Il Renate, invece, occupa la diciottesima posizione e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più delicata del girone. I nerazzurri arrivano da un pareggio per 3-3 contro il Desenzano nell'ultimo turno, dopo un periodo di forma positiva che aveva visto due vittorie consecutive.
La differenza di classifica è netta, ma il Renate ha dimostrato di saper segnare con continuità nelle ultime settimane. La sfida si preannuncia aperta, con i bresciani favoriti ma i nerazzurri capaci di renderla complicata.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Union Brescia-Renate in diretta TV e live streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Union Brescia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Anche sul fronte del Renate la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguarda indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.
Stato di forma
L'Union Brescia ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I bresciani vengono dalla vittoria per 1-2 in casa dell'AlbinoLeffe e in precedenza avevano superato l'Arzignano Valchiampo per 3-2 e la Folgore Caratese per 0-4 in trasferta. Nelle cinque gare la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite sei, a conferma di una fase offensiva prolifica. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Giana Erminio per 2-1.
Il Renate ha registrato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurri vengono dal pareggio per 3-3 contro il Desenzano, dopo due successi consecutivi: il 2-3 in trasferta contro la Pergolettese e il 5-0 contro l'AC Carpi. Nelle cinque partite la squadra ha segnato tredici reti e ne ha subite dieci.
Precedenti
Testa a testa
Il confronto più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Renate ha vinto per 1-2 in casa dell'Union Brescia in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole all'Union Brescia con tre vittorie contro due del Renate, con un totale di 14 gol segnati dai bresciani e 6 dai nerazzurri.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|2
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|3
|14
|9
|4
|1
|28
|12
|+16
|31
V
V
V
V
S
|4
|14
|7
|4
|3
|20
|11
|+9
|25
V
V
D
S
S
|5
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|6
|14
|7
|3
|4
|22
|17
|+5
|24
V
S
D
V
S
|7
|14
|5
|6
|3
|23
|12
|+11
|21
D
V
V
D
V
|8
|14
|4
|6
|4
|23
|22
|+1
|18
S
S
V
S
V
|9
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|10
|14
|4
|5
|5
|21
|21
|0
|17
S
S
V
D
D
|11
|14
|4
|5
|5
|15
|22
|-7
|17
D
V
D
V
S
|12
|14
|4
|4
|6
|15
|19
|-4
|16
S
V
D
S
S
|13
|14
|3
|5
|6
|13
|18
|-5
|14
D
S
S
S
S
|14
|14
|3
|5
|6
|12
|19
|-7
|14
D
S
V
S
D
|15
|14
|3
|5
|6
|15
|23
|-8
|14
V
S
D
S
V
|16
|14
|3
|5
|6
|17
|27
|-10
|14
D
D
S
V
V
|17
|14
|2
|7
|5
|14
|18
|-4
|13
D
D
S
V
V
|18
|14
|2
|6
|6
|20
|21
|-1
|12
D
V
V
D
S
|19
|14
|2
|4
|8
|10
|23
|-13
|10
S
S
S
S
S
|20
|14
|1
|6
|7
|13
|23
|-10
|9
D
D
S
D
S
Nel Girone A di Serie C, l'Union Brescia occupa la seconda posizione mentre il Renate si trova al diciottesimo posto.