Hans Kraay junior, nella sua analisi come esperto per ESPN, ha criticato un modo di giocare troppo macchinoso e lento da parte dell'Ajax padrone di casa, e la parte di responsabilità di ter Stegen in questo.

L'ex professionista, che ha giocato tra l'altro nel PSV Eindhoven, ha detto di avere «l'impressione che per ter Stegen vada tutto bene così. È rimasto semplicemente a passeggiare per dieci minuti. L'ho trovato davvero incredibile!»

Secondo Kraay, ter Stegen ha rallentato il gioco. Detto questo, ritiene «fantastico» che il portiere e capitano di lungo corso del Barcellona si sia unito all'Ajax in prestito. Tuttavia, ha avuto «l'impressione che non sapesse nemmeno che l'Ajax fosse sotto 1-2. Guarda un po', amico».

Ex portiere elogia ter Stegen: «Il miglior calciatore della squadra»

Ter Stegen ha invece ricevuto un chiaro sostegno da Ronald Waterreus. L'ex portiere di PSV e Manchester City, che ha collezionato anche alcune presenze con la nazionale dei Paesi Bassi, ha detto che l'estremo difensore tedesco è «il miglior calciatore della squadra» e che, di conseguenza, è coinvolto nella costruzione del gioco nel sistema dell'allenatore Michel. «Sono felice che una star mondiale del genere giochi nei Paesi Bassi», ha detto il 56enne.

Ter Stegen e l'Ajax hanno poi perso il big match contro i campioni dell'Eindhoven per 1-3, incassando così la prima sconfitta in campionato nella stagione in corso. L'episodio più discusso della partita è stato un duro fallo della stella del PSV Ruben van Bommel, in cui si è infortunato Aaron Bouwman dell'Ajax. Van Bommel, figlio dell'ex stella del Bayern Monaco, ha visto soltanto il giallo per il suo intervento.