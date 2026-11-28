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Sky Italia
✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).
✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).
✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
NOW
✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.
✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
DAZN
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.
✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
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L'Udinese ospita la Fiorentina domenica 29 novembre al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine, nella 13ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato alle 12:30.
Per i friulani è una sfida già pesante. La squadra di Paolo Zanetti è ultima in una classifica che comincia a farsi stretta e arriva dal 1-1 di Bologna, un punto che ha interrotto una serie negativa.
A Bologna l'Udinese ha dovuto fare a meno di Keinan Davis. Zanetti ha spiegato di aver scelto un attacco senza punte di riferimento, con Zaniolo avanzato, e il gol del pareggio è arrivato proprio da lui.
La Fiorentina vive giorni ancora più nervosi. Il 3-0 incassato a Monza lunedì ha riportato i viola in zona pericolosa e ha acceso il dibattito sul futuro di Paolo Vanoli, che ha ricevuto il sostegno del club ma si presenta a Udine con poco margine d'errore.
La squadra di Vanoli è stata raggiunta e sorpassata dal Monza e ora guarda la classifica con più apprensione. Il ritiro al Viola Park, iniziato giovedì, serve a preparare una gara che pesa sul presente dell'allenatore.
Tra due squadre che hanno bisogno di punti, il risultato può cambiare l'umore di entrambi gli ambienti. Ecco dove vedere Udinese-Fiorentina in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Udinese - Fiorentina
Formazione titolare
Allenatore
- P. Zanetti
- P. Vanoli
L'Udinese di Paolo Zanetti recupera poco, perché restano indisponibili Idrissa Gueye, Keinan Davis e Nicolo Bertola. Il XI previsto vede Okoye in porta, con Solet, Palma e Kabasele in difesa, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski e Kamara a centrocampo, e Zaniolo in avanti.
La Fiorentina di Paolo Vanoli deve fare a meno di Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil e Viery. Nessuna squalifica per entrambe le squadre. Il XI previsto dei viola prevede De Gea tra i pali, con Jimenez, Valdepenas, Joao Mario e Dragusin dietro, Ndour e Oulai in mediana, Mastantuono, Pedro Goncalves e Gnonto alle spalle di Pellegrino. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
L'Udinese ha raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, senza vittorie. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Bologna del 22 novembre. Prima c'erano state le sconfitte per 2-1 a Venezia e per 5-2 contro la Roma, oltre allo 0-0 con il Parma.
In questo periodo i friulani hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 11. Non hanno ancora trovato la vittoria nel parziale considerato.
La Fiorentina ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara è la sconfitta per 3-0 a Monza del 23 novembre, preceduta dal 2-2 con la Juventus e dal 4-2 sul campo del Sassuolo. Completano la serie il 2-2 con l'Atalanta e il 2-1 subito contro l'Inter. I viola hanno segnato 10 gol e ne hanno incassati 8.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente è il 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina in Serie A, giocato il 2 marzo 2026. Nelle cinque sfide considerate la Fiorentina ha vinto due volte, l'Udinese due volte e c'è stato un pareggio, il 2-2 del gennaio 2024. I gol sono 11 per i viola e 10 per i friulani.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
D
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
D
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
D
V
S
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
S
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
S
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
D
V
S
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
S
S
V
V
D
|8
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
D
D
V
V
V
|9
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
D
S
V
D
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
S
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
S
V
S
S
S
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
D
V
S
D
D
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
S
D
S
S
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
S
S
S
S
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
S
D
S
S
S
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
S
D
V
D
S
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
S
S
V
D
S
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
S
S
S
S
S
|19
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
D
S
V
S
S
|20
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
D
S
S
D
S
In Serie A l'Udinese occupa il 19° posto, mentre la Fiorentina è al 16°.