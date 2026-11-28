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Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L'Udinese ospita la Fiorentina domenica 29 novembre al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine, nella 13ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato alle 12:30.

Per i friulani è una sfida già pesante. La squadra di Paolo Zanetti è ultima in una classifica che comincia a farsi stretta e arriva dal 1-1 di Bologna, un punto che ha interrotto una serie negativa.

A Bologna l'Udinese ha dovuto fare a meno di Keinan Davis. Zanetti ha spiegato di aver scelto un attacco senza punte di riferimento, con Zaniolo avanzato, e il gol del pareggio è arrivato proprio da lui.

La Fiorentina vive giorni ancora più nervosi. Il 3-0 incassato a Monza lunedì ha riportato i viola in zona pericolosa e ha acceso il dibattito sul futuro di Paolo Vanoli, che ha ricevuto il sostegno del club ma si presenta a Udine con poco margine d'errore.

La squadra di Vanoli è stata raggiunta e sorpassata dal Monza e ora guarda la classifica con più apprensione. Il ritiro al Viola Park, iniziato giovedì, serve a preparare una gara che pesa sul presente dell'allenatore.

Tra due squadre che hanno bisogno di punti, il risultato può cambiare l'umore di entrambi gli ambienti. Ecco dove vedere Udinese-Fiorentina in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

L'Udinese di Paolo Zanetti recupera poco, perché restano indisponibili Idrissa Gueye, Keinan Davis e Nicolo Bertola. Il XI previsto vede Okoye in porta, con Solet, Palma e Kabasele in difesa, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski e Kamara a centrocampo, e Zaniolo in avanti.

La Fiorentina di Paolo Vanoli deve fare a meno di Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil e Viery. Nessuna squalifica per entrambe le squadre. Il XI previsto dei viola prevede De Gea tra i pali, con Jimenez, Valdepenas, Joao Mario e Dragusin dietro, Ndour e Oulai in mediana, Mastantuono, Pedro Goncalves e Gnonto alle spalle di Pellegrino. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Udinese ha raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, senza vittorie. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Bologna del 22 novembre. Prima c'erano state le sconfitte per 2-1 a Venezia e per 5-2 contro la Roma, oltre allo 0-0 con il Parma.

In questo periodo i friulani hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 11. Non hanno ancora trovato la vittoria nel parziale considerato.

La Fiorentina ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara è la sconfitta per 3-0 a Monza del 23 novembre, preceduta dal 2-2 con la Juventus e dal 4-2 sul campo del Sassuolo. Completano la serie il 2-2 con l'Atalanta e il 2-1 subito contro l'Inter. I viola hanno segnato 10 gol e ne hanno incassati 8.

Precedenti

L'ultimo precedente è il 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina in Serie A, giocato il 2 marzo 2026. Nelle cinque sfide considerate la Fiorentina ha vinto due volte, l'Udinese due volte e c'è stato un pareggio, il 2-2 del gennaio 2024. I gol sono 11 per i viola e 10 per i friulani.

Classifica

In Serie A l'Udinese occupa il 19° posto, mentre la Fiorentina è al 16°.