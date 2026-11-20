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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Treviso-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go Italia. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Treviso ospita la Pergolettese nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con traiettorie recenti molto diverse.

I veneti occupano il sesto posto in classifica e puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta del girone. La squadra ha mostrato buona continuità nelle ultime settimane, con vittorie contro Novara, Dolomiti Bellunesi e Folgore Caratese, anche se la sconfitta più recente per 3-0 contro la Juventus Next Gen ha frenato il momento positivo.

La Pergolettese arriva invece da un periodo di alti e bassi. I gialloblu, noni in classifica, hanno alternato risultati convincenti a prestazioni deludenti: dopo vittorie contro Lumezzane e Ospitaletto, sono arrivate due sconfitte consecutive contro AlbinoLeffe e Renate. L'ultimo turno si è chiuso con un pareggio per 0-0 contro il Pro Vercelli.

Il divario di tre posizioni in classifica rende questa partita tutt'altro che scontata. Il Treviso parte favorito in casa, ma la Pergolettese ha dimostrato di poter creare problemi a squadre di livello superiore.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Notizie sulle squadre

Per il Treviso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Pergolettese la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Treviso presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I veneti vengono dalla sconfitta per 3-0 contro la Juventus Next Gen, il risultato più recente, dopo aver battuto il Novara per 2-0 nel turno precedente. Nel periodo la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite sei, con vittorie anche contro Dolomiti Bellunesi per 2-1 e Folgore Caratese per 2-0 in trasferta.

La Pergolettese arriva a questa sfida con un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I gialloblu vengono dal pareggio per 0-0 contro il Pro Vercelli, che ha fatto seguito alla sconfitta per 3-2 contro il Renate. Nelle cinque partite la Pergolettese ha segnato sette reti e ne ha concesse sei, con vittorie in trasferta contro Lumezzane per 2-1 e Ospitaletto per 2-3.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Treviso e Pergolettese. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Treviso occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre la Pergolettese si trova in nona posizione.