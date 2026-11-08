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Serie C
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Guarda Treviso contro Novara in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Treviso vs Novara
Treviso
Novara
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Treviso e Novara, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Treviso-Novara è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Treviso e Novara si affrontano in Serie C Girone A in una sfida che vale punti importanti per entrambe le formazioni, con obiettivi di classifica ben distinti a separare le due squadre.

Il Treviso arriva all'appuntamento in un momento di discreta continuità. I veneti occupano la sesta posizione in classifica e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con l'ultimo risultato che è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cittadella.

Il Novara, quattordicesimo in classifica, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Gli azzurri vengono da un percorso altalenante nelle ultime settimane, con la vittoria contro il Desenzano nell'ultimo turno a ridare un po' di fiducia all'ambiente.

Per i piemontesi, ogni punto conquistato fuori casa ha un valore doppio in questa fase della stagione. La trasferta a Treviso rappresenta un banco di prova concreto per misurare la solidità del gruppo.

I padroni di casa, invece, puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria e a costruire una striscia positiva che li avvicini alle prime posizioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Treviso, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Novara, la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati su indisponibili o diffidati. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte dei rispettivi allenatori saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

TRE

TRE - Forma

GIA
D0-0
OSP
S0-1
FRC
V0-2
DBE
V2-1
CIT
S1-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
NOV

NOV - Forma

DBE
V1-2
CIT
S0-2
ALB
D2-2
ARZ
S2-0
DES
V1-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Treviso ha registrato nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cittadella. In precedenza, i veneti avevano ottenuto vittorie contro il Dolomiti Bellunesi (2-1) e il Folgore Caratese (0-2 in trasferta), raccogliendo complessivamente 5 gol segnati e 4 subiti in questo periodo.

Il Novara ha collezionato anch'esso 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi hanno vinto l'ultimo match contro il Desenzano per 1-0 e in precedenza avevano pareggiato 2-2 con l'AlbinoLeffe. Le due sconfitte contro l'Arzignano Valchiampo (2-0) e il Cittadella (0-2) evidenziano qualche difficoltà difensiva, con 6 gol subiti a fronte di 4 realizzati nel periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Treviso e Novara. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
14
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
17
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie C Girone A, il Treviso occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre il Novara si trova in quattordicesima posizione.

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