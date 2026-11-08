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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 11:30

Treviso-Novara è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Treviso e Novara si affrontano in Serie C Girone A in una sfida che vale punti importanti per entrambe le formazioni, con obiettivi di classifica ben distinti a separare le due squadre.

Il Treviso arriva all'appuntamento in un momento di discreta continuità. I veneti occupano la sesta posizione in classifica e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con l'ultimo risultato che è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cittadella.

Il Novara, quattordicesimo in classifica, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Gli azzurri vengono da un percorso altalenante nelle ultime settimane, con la vittoria contro il Desenzano nell'ultimo turno a ridare un po' di fiducia all'ambiente.

Per i piemontesi, ogni punto conquistato fuori casa ha un valore doppio in questa fase della stagione. La trasferta a Treviso rappresenta un banco di prova concreto per misurare la solidità del gruppo.

I padroni di casa, invece, puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria e a costruire una striscia positiva che li avvicini alle prime posizioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Treviso, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Novara, la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati su indisponibili o diffidati. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte dei rispettivi allenatori saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Treviso ha registrato nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cittadella. In precedenza, i veneti avevano ottenuto vittorie contro il Dolomiti Bellunesi (2-1) e il Folgore Caratese (0-2 in trasferta), raccogliendo complessivamente 5 gol segnati e 4 subiti in questo periodo.

Il Novara ha collezionato anch'esso 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi hanno vinto l'ultimo match contro il Desenzano per 1-0 e in precedenza avevano pareggiato 2-2 con l'AlbinoLeffe. Le due sconfitte contro l'Arzignano Valchiampo (2-0) e il Cittadella (0-2) evidenziano qualche difficoltà difensiva, con 6 gol subiti a fronte di 4 realizzati nel periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Treviso e Novara. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

In Serie C Girone A, il Treviso occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre il Novara si trova in quattordicesima posizione.