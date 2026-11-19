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Serie C - Game Week 15 20 nov 2026 - 14:30

Trento-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Trento e Cittadella si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra la terza e la prima forza del campionato. I veneti cercano di difendere il podio, mentre i granata vogliono consolidare il primato in classifica.

Il Trento arriva all'appuntamento con un ottimo momento alle spalle. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con il successo più recente ottenuto per 2-1 contro il Lumezzane, testimoniano la solidità della squadra di casa.

Il Cittadella guida il Girone A con autorità. I granata hanno pareggiato 2-2 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, ma restano la formazione più continua del raggruppamento nel corso della stagione.

Nei precedenti diretti il Trento ha dimostrato di saper fare risultato contro i granata. L'ultimo scontro, disputato nell'aprile 2026, ha visto il Cittadella ospitare il Trento con i veneti imporsi per 3-1.

Una vittoria del Cittadella consoliderebbe ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. Il Trento, dal canto suo, punta a ridurre il distacco dalla vetta e a confermarsi tra le squadre più in forma del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Trento-Cittadella in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Cittadella la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Trento presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite di Serie C, senza sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Lumezzane, mentre in precedenza i veneti avevano battuto l'AlbinoLeffe per 2-1 e pareggiato 0-0 con l'Ospitaletto. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, con una fase difensiva che ha concesso poco agli avversari.

Il Cittadella arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno pareggiato 2-2 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, dopo aver fermato la Giana Erminio per 0-0 e battuto il Treviso per 1-0. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Union Brescia per 2-1. Nelle cinque partite il Cittadella ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 12 aprile 2026, quando il Cittadella ha ospitato il Trento in Serie C con i veneti che si sono imposti per 3-1. Nel precedente del 5 dicembre 2025 il Trento aveva vinto 1-0 in casa contro il Cittadella. Nei due precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento, con due vittorie contro zero del Cittadella.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Cittadella occupa la prima posizione mentre il Trento si trova al terzo posto in classifica.