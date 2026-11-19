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Trento-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.
Trento e Cittadella si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra la terza e la prima forza del campionato. I veneti cercano di difendere il podio, mentre i granata vogliono consolidare il primato in classifica.
Il Trento arriva all'appuntamento con un ottimo momento alle spalle. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con il successo più recente ottenuto per 2-1 contro il Lumezzane, testimoniano la solidità della squadra di casa.
Il Cittadella guida il Girone A con autorità. I granata hanno pareggiato 2-2 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, ma restano la formazione più continua del raggruppamento nel corso della stagione.
Nei precedenti diretti il Trento ha dimostrato di saper fare risultato contro i granata. L'ultimo scontro, disputato nell'aprile 2026, ha visto il Cittadella ospitare il Trento con i veneti imporsi per 3-1.
Una vittoria del Cittadella consoliderebbe ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. Il Trento, dal canto suo, punta a ridurre il distacco dalla vetta e a confermarsi tra le squadre più in forma del girone.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Trento-Cittadella in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte del Cittadella la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi. Le scelte definitive dello staff tecnico verranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Trento presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite di Serie C, senza sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Lumezzane, mentre in precedenza i veneti avevano battuto l'AlbinoLeffe per 2-1 e pareggiato 0-0 con l'Ospitaletto. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, con una fase difensiva che ha concesso poco agli avversari.
Il Cittadella arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno pareggiato 2-2 contro la Folgore Caratese nell'ultimo turno, dopo aver fermato la Giana Erminio per 0-0 e battuto il Treviso per 1-0. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Union Brescia per 2-1. Nelle cinque partite il Cittadella ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 12 aprile 2026, quando il Cittadella ha ospitato il Trento in Serie C con i veneti che si sono imposti per 3-1. Nel precedente del 5 dicembre 2025 il Trento aveva vinto 1-0 in casa contro il Cittadella. Nei due precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento, con due vittorie contro zero del Cittadella.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|10
|2
|2
|21
|8
|+13
|32
D
D
V
S
V
|2
|14
|9
|4
|1
|28
|12
|+16
|31
V
V
V
V
S
|3
|14
|8
|6
|0
|21
|8
|+13
|30
V
V
D
V
V
|4
|14
|7
|4
|3
|20
|11
|+9
|25
V
V
D
S
S
|5
|14
|7
|3
|4
|22
|17
|+5
|24
V
S
D
V
S
|6
|14
|6
|4
|4
|14
|12
|+2
|22
S
V
S
V
V
|7
|14
|5
|6
|3
|23
|12
|+11
|21
D
V
V
D
V
|8
|14
|4
|6
|4
|23
|22
|+1
|18
S
S
V
S
V
|9
|14
|4
|6
|4
|14
|15
|-1
|18
D
S
S
V
V
|10
|14
|4
|5
|5
|21
|21
|0
|17
S
S
V
D
D
|11
|14
|4
|5
|5
|15
|22
|-7
|17
D
V
D
V
S
|12
|14
|4
|4
|6
|15
|19
|-4
|16
S
V
D
S
S
|13
|14
|3
|5
|6
|13
|18
|-5
|14
D
S
S
S
S
|14
|14
|3
|5
|6
|12
|19
|-7
|14
D
S
V
S
D
|15
|14
|3
|5
|6
|15
|23
|-8
|14
V
S
D
S
V
|16
|14
|3
|5
|6
|17
|27
|-10
|14
D
D
S
V
V
|17
|14
|2
|7
|5
|14
|18
|-4
|13
D
D
S
V
V
|18
|14
|2
|6
|6
|20
|21
|-1
|12
D
V
V
D
S
|19
|14
|2
|4
|8
|10
|23
|-13
|10
S
S
S
S
S
|20
|14
|1
|6
|7
|13
|23
|-10
|9
D
D
S
D
S
Nel Girone A di Serie C, il Cittadella occupa la prima posizione mentre il Trento si trova al terzo posto in classifica.