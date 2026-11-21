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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 08:30

Torres-Spezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per chi preferisce il live streaming, la partita è disponibile su NOW.

Torres e Spezia si affrontano nel Girone B di Serie C, con i sardi che scendono in campo da quarta forza del campionato contro una Spezia che guida la classifica.

La Torres arriva a questo appuntamento in buona salute: quattro vittorie nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra continua e concreta, capace di costruire risultati anche fuori casa.

Lo Spezia, primo in classifica, è la formazione da battere nel girone. I liguri hanno messo insieme un percorso netto nelle ultime settimane, con tre successi consecutivi prima della sfida odierna.

Il confronto diretto è raro: i precedenti disponibili risalgono alle stagioni 2003-04 e 2004-05, quando le due squadre si sono incrociate più volte in Serie C con risultati alterni.

Una sfida tra quarta e prima in classifica che vale punti pesanti nella corsa alla vetta del Girone B.

Di seguito tutte le informazioni per seguire Torres-Spezia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Torres non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per lo Spezia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Torres ha raccolto nelle ultime cinque partite quattro vittorie e una sconfitta. I sardi vengono dalla vittoria per 1-0 sul Perugia, il risultato più recente del periodo. In precedenza avevano battuto il Latina per 2-0 e il Guidonia Montecelio per 2-0, oltre a pareggiare 0-0 contro il Pescara. La sola sconfitta è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque gare considerate, la Torres ha segnato cinque reti e ne ha concesse tre.

Lo Spezia presenta nelle ultime cinque uscite di Serie C quattro vittorie e un pareggio. I liguri vengono dal successo per 3-0 sul Vado. In precedenza avevano battuto l'Ostia Mare per 4-0 e l'Atalanta U23 per 2-1, con l'unico passo falso rappresentato dal pareggio per 1-1 contro il Latina. Nelle cinque gare considerate, lo Spezia ha segnato nove reti e ne ha concesse due.

Precedenti

L'ultimo precedente disponibile tra le due squadre risale al 23 gennaio 2005, quando lo Spezia si impose per 2-1 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi quattro incontri registrati, il bilancio vede lo Spezia avanti con due vittorie contro una della Torres, con una vittoria dei sardi a completare il quadro. Le sfide risalgono alle stagioni 2003-04 e 2004-05.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre la Torres si trova al quarto posto.