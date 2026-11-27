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Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino, nella 13ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 28 novembre alle 18.00.

Il Torino di Ignazio Abate arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli, maturata sabato scorso al Maradona. Il gol di McTominay al 72' ha deciso una gara in cui i granata hanno colpito anche una traversa con Mandragora. In classifica la squadra è tredicesima.

La Lazio di Gennaro Gattuso è la capolista del campionato. Non ha ancora perso in stagione e nell'ultimo turno ha battuto il Lecce 3-0 all'Olimpico. Tijjani Noslin è stato tra i protagonisti di questo avvio.

Per i biancocelesti il rientro più atteso è quello di Mattia Zaccagni, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la lesione al quadricipite femorale. Il capitano mancava dal 1° novembre e ha saltato le sfide contro Napoli e Lecce. Resta da capire se Gattuso lo schiererà dal primo minuto.

Il Torino cerca punti per interrompere una serie di tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. La Lazio, invece, vuole difendere la vetta in vista di un calendario fitto, che comprende il derby con la Roma del 13 dicembre.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Torino-Lazio in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Torino di Abate dovrebbe schierare questo XI: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Sono indisponibili Belghali, Ismajli e Israel, mentre non risultano squalificati.

La Lazio di Gattuso dovrebbe scendere in campo con Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Out Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto e Marusic, senza squalificati. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A (1V-1N-3P). L'ultimo impegno è stato il ko per 1-0 contro il Napoli del 21 novembre. I granata hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 7, con il 3-2 al Monza come unico successo e il 3-1 incassato dal Como come risultato più pesante.

La Lazio ha vinto quattro volte e pareggiato una (4V-1N-0P). L'ultima partita è il 3-0 al Lecce del 21 novembre, preceduto dall'1-1 con il Napoli. I biancocelesti hanno realizzato 14 gol e ne hanno subiti 5, compreso il 6-2 al Sassuolo del 27 ottobre.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 1° marzo 2026, quando il Torino ha battuto la Lazio 2-0 in Serie A. Nelle cinque sfide considerate la Lazio ha vinto due volte, il Torino due e una gara è finita in parità. I gol sono 10 per la Lazio e 7 per il Torino, con il 3-3 dell'ottobre 2025 come partita più ricca di reti.

Classifica

In Serie A il Torino occupa la 13ª posizione, mentre la Lazio guida la classifica al primo posto.