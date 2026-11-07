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Serie A - Game Week 6 8 nov 2026 - 09:00

La partita tra Ternana Femminile e Fiorentina è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

La Fiorentina fa visita alla Ternana Femminile in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica. Le viola, quinte, cercano continuità dopo un avvio di stagione convincente.

Il tecnico della Fiorentina Pablo Pinones-Arce ha costruito una squadra capace di fare risultato anche lontano da Firenze, come dimostrato dalla vittoria esterna contro il Parma nell'ultima giornata.

La Ternana di Marino Defendi arriva all'appuntamento dopo aver pareggiato 1-1 con il Como nell'ultimo turno. Le umbre occupano la sesta posizione e puntano a sorpassare le avversarie di giornata.

Nelle ultime settimane la Ternana ha alternato risultati positivi a qualche passo falso: la sconfitta per 3-0 contro il Milan ha mostrato i limiti della squadra contro le big, ma le vittorie contro Lazio e Parma confermano il valore del gruppo.

Per la Fiorentina si tratta di una trasferta da non sottovalutare. Le viola vengono da un percorso solido in campionato e vorranno mantenere la pressione sulle squadre che le precedono in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Notizie sulle squadre

Sul fronte Ternana, il tecnico Marino Defendi non ha comunicato indisponibili o squalificate. Non è stata resa nota una formazione probabile e gli aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche dalla Fiorentina non arrivano segnalazioni di infortuni o squalifiche da parte di Pablo Pinones-Arce. Nessuna formazione ufficiale è stata diffusa dal club: le notizie verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

La Ternana ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. Nell'ultimo turno le umbre hanno pareggiato 1-1 contro il Como, mentre in precedenza avevano battuto il Parma per 2-1 in trasferta e la Lazio per 1-0 in casa. Le sconfitte del periodo sono arrivate contro il Milan per 3-0 e contro il Como Women per 2-1. Nelle cinque gare la Ternana ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

La Fiorentina ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. La sconfitta più recente è arrivata contro la Juventus per 2-1, mentre nell'uscita precedente le viola avevano vinto 2-1 a Parma. Il pareggio 1-1 contro il Como e la vittoria per 2-0 sul Sassuolo completano il quadro positivo, con l'unica nota negativa rappresentata dal 2-0 subito contro l'Inter. Nelle cinque gare la Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida tra Ternana Femminile e Fiorentina si concluse sul 2-2 in Serie A. L'unico altro precedente disponibile è la vittoria della Fiorentina per 1-0 in casa contro la Ternana nel dicembre 2025. Nei due incontri registrati le squadre sono appaiate con una vittoria a testa considerando il pareggio, con la Fiorentina che conduce per gol segnati.

Classifica

In Serie A Femminile, la Ternana occupa la sesta posizione mentre la Fiorentina è quinta: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica.