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Serie C - Game Week 13 9 nov 2026 - 14:30

Team Altamura-Cavese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Le opzioni disponibili per seguire la partita sono indicate di seguito.

Il Team Altamura ospita la Cavese nel Girone C di Serie C, una sfida tra due squadre che cercano punti preziosi in una fase delicata della stagione.

I pugliesi arrivano a questo appuntamento sedicesimi in classifica, una posizione che non lascia margini di errore. Nelle ultime cinque giornate, il Team Altamura ha alternato buone prestazioni a cedimenti evidenti, con la vittoria esterna per 1-2 contro il Sorrento a rappresentare il risultato più recente e incoraggiante.

La Cavese occupa la dodicesima posizione e porta in dote un rendimento discontinuo nelle ultime settimane. I campani hanno perso per 1-2 contro l'AZ Picerno nell'ultima uscita, un risultato che ha frenato una rincorsa verso le zone più tranquille della graduatoria.

I precedenti sorridono al Team Altamura, che ha vinto due degli ultimi quattro scontri diretti in Serie C, compreso il successo per 2-1 in casa nel settembre 2025. La Cavese, però, ha dimostrato di saper reagire nei momenti difficili.

Una partita che vale punti concreti per entrambe le squadre. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Team Altamura non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Cavese: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Team Altamura presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I pugliesi vengono dalla vittoria per 1-2 in casa del Sorrento, preceduta dal pareggio per 2-2 contro il Potenza. In precedenza la squadra aveva battuto il Cosenza per 1-3 in trasferta, mentre la sconfitta più netta del periodo è arrivata contro il Catania per 0-3. Nelle cinque gare considerate, il Team Altamura ha segnato sei reti e ne ha subite otto.

La Cavese mostra un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-2 contro l'AZ Picerno, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Foggia. I campani avevano però costruito una striscia positiva nelle settimane precedenti, con il netto 5-2 rifilato al Casarano come prestazione di spicco. Nelle cinque partite, la Cavese ha segnato dieci reti e ne ha subite cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Cavese si impose per 2-1 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il bilancio vede due vittorie per il Team Altamura, una vittoria per la Cavese, un pareggio e un'ulteriore vittoria dei campani in Serie D; le due squadre hanno prodotto complessivamente undici reti nei cinque confronti disponibili.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Team Altamura occupa la sedicesima posizione mentre la Cavese si trova al dodicesimo posto.