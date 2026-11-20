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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 08:30

Team Altamura-Casarano sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in tempo reale.

Il Team Altamura ospita il Casarano nel Girone C di Serie C, un derby pugliese che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre in un momento delicato della stagione.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Barletta, un risultato che ha frenato il percorso di una squadra che aveva saputo raccogliere punti importanti nelle settimane precedenti. Il Team Altamura occupa la quindicesima posizione in classifica e ha bisogno di tornare a vincere tra le mura amiche.

Il Casarano si presenta con un momento di forma più incoraggiante. I salentini vengono dalla vittoria per 3-1 contro l'AZ Picerno, un successo che ha ridato fiducia a una squadra che aveva attraversato un periodo difficile. Gli ospiti occupano la quattordicesima posizione, appena sopra i padroni di casa.

La sfida si preannuncia equilibrata: il Casarano ha dimostrato di saper segnare, ma la sua difesa ha mostrato fragilità nel corso della stagione. Il Team Altamura, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta dopo il passo falso con il Barletta.

I precedenti tra le due squadre raccontano di incontri combattuti, con il Casarano che ha dominato l'ultimo confronto diretto con un netto 4-0. Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni disponibili.

Notizie sulle squadre

Per il Team Altamura non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Casarano: nessun dato confermato su disponibilità o assenze è stato reso noto. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Team Altamura presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Barletta, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-2 in casa del Sorrento e la vittoria per 1-3 sul campo del Cosenza. Nelle cinque gare considerate i padroni di casa hanno segnato otto reti e ne hanno subite nove.

Il Casarano arriva a questo match con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli ospiti vengono dalla vittoria per 3-1 contro l'AZ Picerno, il risultato più recente e incoraggiante del periodo, preceduto dal pareggio per 2-2 contro il Foggia e dal successo per 0-1 in casa del Crotone. Le due sconfitte del periodo sono arrivate contro la Casertana per 1-0 e contro la Cavese per 5-2. Nelle cinque partite il Casarano ha segnato sette reti e ne ha subite undici.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Team Altamura ospitò il Casarano in Serie C: finì 0-4 per gli ospiti. In precedenza, nel dicembre 2025, era stato il Casarano a vincere in casa per 1-0 contro il Team Altamura, sempre in Serie C. Analizzando i cinque precedenti disponibili, il Casarano vanta tre vittorie contro una del Team Altamura, con un solo pareggio nel computo complessivo.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Team Altamura occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Casarano si trova al quattordicesimo posto.