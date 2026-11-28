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Serie B - Game Week 14 29 nov 2026 - 09:00 Stadio M. Druso

Lo Stadio M. Druso di Bolzano ospita Sudtirol-Mantova, sfida del campionato di Serie B tra due squadre che arrivano da percorsi molto diversi nell'ultima settimana.

Il Sudtirol di Davide Possanzini ha perso 4-1 sul campo del Palermo nell'ultimo turno. Il ko ha interrotto il buon momento seguito al successo per 1-0 contro la Cremonese.

Prima di quella vittoria, i biancorossi avevano pareggiato 2-2 con il Pisa e 1-1 con il Cesena. La difesa resta il reparto da sistemare, con nove gol incassati nelle ultime cinque gare.

Il Mantova di Francesco Modesto arriva a Bolzano con il morale più alto. La squadra lombarda ha battuto 3-0 l'Arezzo nell'ultimo impegno, dopo il pesante 4-1 subito dall'Avellino.

I virgiliani occupano il quarto posto e inseguono continuità. Il precedente più recente pesa a loro favore: nell'aprile 2026 vinsero 3-0 proprio contro il Sudtirol.

Per i padroni di casa, davanti al proprio pubblico, è l'occasione di rispondere dopo la battuta d'arresto di Palermo. Ecco come seguire la partita in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Il Sudtirol è guidato da Davide Possanzini, che non ha ancora diffuso la probabile formazione. Al momento non risultano infortuni o squalifiche.

Stesso quadro per il Mantova di Francesco Modesto: nessuna formazione annunciata e nessuna indisponibilità segnalata. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sudtirol ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima gara è il 4-1 subito a Palermo, mentre prima era arrivato il 1-0 sulla Cremonese. In totale i biancorossi hanno segnato 5 gol e ne hanno incassati 9, con un 2-0 perso contro il Padova nel periodo.

Il Mantova ha lo stesso bilancio: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è il 3-0 all'Arezzo, preceduto dal 4-1 subito dall'Avellino. I lombardi hanno segnato 5 reti e ne hanno concesse 7, con due clean sheet contro Arezzo e Hellas Verona.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 25 aprile 2026 in Serie B: Sudtirol-Mantova finì 0-3. Nelle cinque sfide disponibili il Mantova ha vinto due volte, il Sudtirol una e ci sono stati due pareggi. Il bilancio dei gol è di 8 a 4 per i lombardi.

Classifica

In Serie B il Sudtirol occupa il nono posto, mentre il Mantova è quarto.