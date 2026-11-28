Sudtirol-Mantova sarà trasmessa in Italia da DAZN Italia e LaB Channel. Qui sotto trovi i canali TV e le opzioni per il live streaming: scegli la piattaforma e guarda la partita in diretta.
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Lo Stadio M. Druso di Bolzano ospita Sudtirol-Mantova, sfida del campionato di Serie B tra due squadre che arrivano da percorsi molto diversi nell'ultima settimana.
Il Sudtirol di Davide Possanzini ha perso 4-1 sul campo del Palermo nell'ultimo turno. Il ko ha interrotto il buon momento seguito al successo per 1-0 contro la Cremonese.
Prima di quella vittoria, i biancorossi avevano pareggiato 2-2 con il Pisa e 1-1 con il Cesena. La difesa resta il reparto da sistemare, con nove gol incassati nelle ultime cinque gare.
Il Mantova di Francesco Modesto arriva a Bolzano con il morale più alto. La squadra lombarda ha battuto 3-0 l'Arezzo nell'ultimo impegno, dopo il pesante 4-1 subito dall'Avellino.
I virgiliani occupano il quarto posto e inseguono continuità. Il precedente più recente pesa a loro favore: nell'aprile 2026 vinsero 3-0 proprio contro il Sudtirol.
Per i padroni di casa, davanti al proprio pubblico, è l'occasione di rispondere dopo la battuta d'arresto di Palermo. Ecco come seguire la partita in TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Sudtirol - Mantova
Allenatore
- D. Possanzini
Il Sudtirol è guidato da Davide Possanzini, che non ha ancora diffuso la probabile formazione. Al momento non risultano infortuni o squalifiche.
Stesso quadro per il Mantova di Francesco Modesto: nessuna formazione annunciata e nessuna indisponibilità segnalata. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Sudtirol ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima gara è il 4-1 subito a Palermo, mentre prima era arrivato il 1-0 sulla Cremonese. In totale i biancorossi hanno segnato 5 gol e ne hanno incassati 9, con un 2-0 perso contro il Padova nel periodo.
Il Mantova ha lo stesso bilancio: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è il 3-0 all'Arezzo, preceduto dal 4-1 subito dall'Avellino. I lombardi hanno segnato 5 reti e ne hanno concesse 7, con due clean sheet contro Arezzo e Hellas Verona.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto risale al 25 aprile 2026 in Serie B: Sudtirol-Mantova finì 0-3. Nelle cinque sfide disponibili il Mantova ha vinto due volte, il Sudtirol una e ci sono stati due pareggi. Il bilancio dei gol è di 8 a 4 per i lombardi.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|13
|8
|3
|2
|23
|11
|+12
|27
D
V
V
D
V
|3
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|4
|14
|5
|7
|2
|20
|14
|+6
|22
D
S
D
D
D
|5
|13
|6
|4
|3
|19
|15
|+4
|22
V
S
D
D
S
|6
|13
|5
|6
|2
|19
|15
|+4
|21
V
V
V
D
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|18
|+4
|20
D
V
D
S
D
|8
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|9
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|10
|14
|4
|5
|5
|20
|17
|+3
|17
D
S
S
D
V
|11
|14
|5
|2
|7
|11
|14
|-3
|17
D
V
V
S
S
|12
|13
|5
|2
|6
|16
|20
|-4
|17
V
V
V
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|14
|16
|-2
|16
S
D
D
D
V
|14
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
S
S
V
V
V
|15
|14
|3
|5
|6
|13
|16
|-3
|14
D
V
S
S
S
|16
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|-3
|13
D
S
S
V
D
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|13
|3
|3
|7
|10
|24
|-14
|12
S
D
S
D
S
|19
|13
|2
|4
|7
|16
|27
|-11
|10
S
D
S
S
S
|20
|14
|2
|4
|8
|12
|25
|-13
|10
D
S
S
D
D
In Serie B il Sudtirol occupa il nono posto, mentre il Mantova è quarto.