Come guardare Stafford Rangers-Grimsby Town con una VPN

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Presentazione della partita

FA Cup - Game Week 1 8 nov 2026 - 07:00 Stan Robinson Stadium

Lo Stafford Rangers ospita il Grimsby Town allo Stan Robinson Stadium di Willand in FA Cup. La squadra dilettantistica punta a sorprendere gli avversari della Football League.

Lo Stafford Rangers di Graham Deakin si è guadagnato un posto in questo turno attraverso un impegnativo percorso di qualificazione. Ha eliminato l'Halesowen Town in un confronto su due gare, poi ha fatto lo stesso con il Gateshead, vincendo la ripetizione della partita per 5-0 e passando il turno.

Il percorso, però, non è stato privo di difficoltà. Lo Stafford ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Gloucester City in FA Trophy nelle fasi precedenti della stagione, un risultato che evidenzia il divario che dovrà colmare contro una squadra professionistica.

David Artell porta il Grimsby a questa sfida in discrete condizioni di forma. La squadra ha vinto le ultime due partite di League Two, battendo lo York City per 5-2 e il Gillingham per 4-1 in due incontri consecutivi e arrivando così alla coppa con slancio.

Se si considerano le ultime cinque partite di campionato, il rendimento del Grimsby è stato altalenante: accanto a quelle vittorie ci sono le sconfitte contro Northampton Town e Port Vale. La produzione offensiva delle ultime settimane, però, gli dà sicuramente fiducia.

Per lo Stafford è una rara occasione di misurarsi con una squadra composta da professionisti su un palcoscenico nazionale. Dal Grimsby, invece, ci si aspetta il passaggio del turno.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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