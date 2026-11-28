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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 06:30

Lo Spezia ospita il Pineto in una gara del Girone B di Serie C. La sede dell'incontro e l'orario del calcio d'inizio non sono ancora stati confermati.

I liguri guidano la classifica e arrivano da un pareggio per 1-1 sul campo della Torres. Prima avevano infilato tre risultati utili consecutivi, tra cui il 3-0 al Vado e il 4-0 all'Ostia Mare.

Il Pineto occupa invece la tredicesima posizione. I granata hanno pareggiato 1-1 con l'Atalanta U23 nell'ultimo turno, dopo un altro 1-1 contro il Pescara.

Per lo Spezia l'obiettivo è difendere il primo posto con una squadra che in attacco ha trovato continuità. Il Pineto, che ha perso una sola volta nelle ultime cinque, cerca punti per risalire una classifica corta.

Ecco tutte le informazioni per seguire Spezia-Pineto in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per lo Spezia non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per il Pineto, per cui non è stato reso noto alcun dato sugli indisponibili. Gli aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Lo Spezia ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza sconfitte. L'ultimo risultato è l'1-1 contro la Torres, dopo il 3-0 al Vado e il 4-0 all'Ostia Mare. I liguri hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 3 nel periodo.

Il Pineto ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima gara è l'1-1 contro l'Atalanta U23, preceduto dall'1-1 con il Pescara e dal 2-1 incassato dal Ravenna. I granata hanno segnato 5 reti e ne hanno incassate 5, con due successi per 1-0 contro Vis Pesaro e Gubbio.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Spezia e Pineto. Eventuali informazioni sugli scontri diretti saranno aggiunte appena possibile.

Classifica

Nel Girone B di Serie C lo Spezia occupa la prima posizione, mentre il Pineto è al tredicesimo posto.