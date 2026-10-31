Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 09:00

Spezia-Atalanta U23 è trasmessa in diretta su NOW, Rai 2 e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Spezia vs Atalanta U23 con una VPN

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Lo Spezia ospita l'Atalanta U23 nel Girone B di Serie C, con i liguri che difendono la vetta della classifica contro una formazione bergamasca in cerca di continuità.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, un ruolino interrotto soltanto dal pareggio per 1-1 contro il Latina nell'ultimo turno. Lo Spezia resta la squadra più in forma del girone e punta a tornare subito ai tre punti.

L'Atalanta U23 vive un momento opposto. I nerazzurri hanno raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con la vittoria più recente ottenuta in trasferta contro la Vis Pesaro per 2-1. La caduta contro il Campobasso per 2-1 pesa ancora, e la classifica racconta di una stagione complicata.

Lo Spezia guida il Girone B con autorità e si presenta da prima forza del raggruppamento. Per i bergamaschi, invece, ogni punto diventa prezioso per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Si tratta di un confronto tra due realtà agli antipodi del girone, ma il calcio sa sorprendere. L'Atalanta U23 ha mostrato carattere nelle ultime settimane e non arriverà al Picco senza ambizioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per lo Spezia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose delle due squadre saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

Lo Spezia presenta nelle ultime cinque gare di Serie C un bilancio di quattro vittorie e un pareggio, con undici gol segnati e tre subiti. I liguri hanno pareggiato 1-1 contro il Latina nell'uscita più recente, dopo aver battuto il Ravenna per 1-0 nella giornata precedente. Le vittorie contro Gubbio per 2-0, AC Reggiana 1919 e Pescara completano un periodo di grande solidità per la squadra.

L'Atalanta U23 ha raccolto nelle ultime cinque gare un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. I nerazzurri vengono dalla vittoria esterna per 2-1 contro la Vis Pesaro, risultato che segue la sconfitta per 2-1 contro il Campobasso. In precedenza erano arrivati la vittoria per 2-0 sul Gubbio e due ko consecutivi contro Latina e Torres. Nelle cinque partite considerate, l'Atalanta U23 ha segnato sette reti e ne ha subite sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Spezia e Atalanta U23. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre l'Atalanta U23 è undicesima in classifica.

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