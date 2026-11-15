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Serie C
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Guarda Sorrento contro Monopoli in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Sorrento vs Monopoli
Sorrento
Monopoli
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Sorrento e Monopoli, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Sorrento-Monopoli sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Il Monopoli fa visita al Sorrento in un match di Serie C, girone C, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.

Il Sorrento arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I campani hanno perso le ultime due gare di campionato, cedendo prima al Catania per 2-0 e poi al Team Altamura per 2-1, e non vincono da tre partite consecutive.

Il Monopoli, invece, si presenta con un ruolino di marcia più solido. I pugliesi hanno collezionato due vittorie nelle ultime cinque uscite, tra cui il netto 4-2 sul campo dell'Inter U23, e cercano continuità dopo il pareggio per 0-0 contro il Cosenza.

In classifica il Monopoli occupa la sesta posizione nel girone C, mentre il Sorrento si trova al nono posto. Il divario non è ampio, ma i tre punti in palio potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte alta della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sorrento-Monopoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Sorrento, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti verranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Monopoli la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Anche per i pugliesi le ultime notizie saranno rese note in avvicinamento alla gara.

Stato di forma

SOR

SOR - Forma

SCA
S3-2
CAS
D0-0
INT
D1-1
ALT
S1-2
CAT
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MON

MON - Forma

CAS
S3-1
INT
V2-4
ACE
V2-0
BAR
D0-0
COS
D0-0
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Sorrento ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con due pareggi e tre sconfitte. I campani vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Catania e in precedenza avevano perso 2-1 contro il Team Altamura. Nelle cinque gare considerate il Sorrento ha segnato sette reti e ne ha subite otto.

Il Monopoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I pugliesi arrivano dal pareggio per 0-0 contro il Cosenza, dopo aver battuto l'Audace Cerignola per 2-0 e aver vinto 4-2 sul campo dell'Inter U23. L'unica sconfitta è arrivata contro la Casertana per 3-1. In cinque partite il Monopoli ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

SorrentoPareggioMonopoli
1
1
3
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Sorrento badge
Sorrento
SOR
0
FIN
Serie C
Sorrento badge
Sorrento
SOR
0
Monopoli badge
Monopoli
MON
0
FIN
Serie C
Sorrento badge
Sorrento
SOR
1
Monopoli badge
Monopoli
MON
2
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
0
Sorrento badge
Sorrento
SOR
1
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Sorrento badge
Sorrento
SOR
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando il Monopoli ha battuto il Sorrento per 1-0 in Serie C. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Monopoli conta tre vittorie contro una del Sorrento, con un pareggio nel mezzo.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1411213918+2135
V
V
V
D
V
2
BariBariBAR
147521911+826
V
D
D
D
D
3
CataniaCataniaCAT
147162614+1222
S
V
S
V
S
4
ScafateseScafateseSCA
145632221+121
S
V
D
S
V
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
145541817+120
S
V
S
D
D
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
CaveseCaveseCAV
145452422+219
V
D
S
S
V
11
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146172423+119
S
D
V
V
S
12
BarlettaBarlettaBAR
144641616018
V
V
D
S
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
144641617-118
V
S
D
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
145361822-418
V
S
D
V
S
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
144461321-816
S
D
V
D
V
16
GiuglianoGiuglianoGIU
145181932-1316
S
V
V
S
V
17
FoggiaFoggiaFOG
144371519-415
S
S
D
V
S
18
SavoiaSavoiaSAV
143651723-615
V
S
D
D
S
19
CosenzaCosenzaCOS
143471224-1213
V
D
V
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
141491222-101
S
S
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel girone C di Serie C, il Monopoli occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Sorrento si trova al nono posto.

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