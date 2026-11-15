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Sorrento-Monopoli sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.
Il Monopoli fa visita al Sorrento in un match di Serie C, girone C, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.
Il Sorrento arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I campani hanno perso le ultime due gare di campionato, cedendo prima al Catania per 2-0 e poi al Team Altamura per 2-1, e non vincono da tre partite consecutive.
Il Monopoli, invece, si presenta con un ruolino di marcia più solido. I pugliesi hanno collezionato due vittorie nelle ultime cinque uscite, tra cui il netto 4-2 sul campo dell'Inter U23, e cercano continuità dopo il pareggio per 0-0 contro il Cosenza.
In classifica il Monopoli occupa la sesta posizione nel girone C, mentre il Sorrento si trova al nono posto. Il divario non è ampio, ma i tre punti in palio potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte alta della graduatoria.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sorrento-Monopoli in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per quanto riguarda il Sorrento, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti verranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Sul fronte Monopoli la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Anche per i pugliesi le ultime notizie saranno rese note in avvicinamento alla gara.
Stato di forma
Il Sorrento ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con due pareggi e tre sconfitte. I campani vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Catania e in precedenza avevano perso 2-1 contro il Team Altamura. Nelle cinque gare considerate il Sorrento ha segnato sette reti e ne ha subite otto.
Il Monopoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I pugliesi arrivano dal pareggio per 0-0 contro il Cosenza, dopo aver battuto l'Audace Cerignola per 2-0 e aver vinto 4-2 sul campo dell'Inter U23. L'unica sconfitta è arrivata contro la Casertana per 3-1. In cinque partite il Monopoli ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando il Monopoli ha battuto il Sorrento per 1-0 in Serie C. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Monopoli conta tre vittorie contro una del Sorrento, con un pareggio nel mezzo.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|11
|2
|1
|39
|18
|+21
|35
V
V
V
D
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|4
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|5
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|6
|13
|5
|5
|3
|13
|9
|+4
|20
D
D
V
V
S
|7
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|8
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
S
V
S
D
D
|9
|13
|6
|2
|5
|16
|15
|+1
|20
S
S
D
D
S
|10
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|+2
|19
V
D
S
S
V
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|0
|18
V
V
D
S
V
|13
|14
|4
|6
|4
|16
|17
|-1
|18
V
S
D
S
D
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel girone C di Serie C, il Monopoli occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Sorrento si trova al nono posto.