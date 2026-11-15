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Serie C - Game Week 14 16 nov 2026 - 14:30

Sorrento-Monopoli sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Il Monopoli fa visita al Sorrento in un match di Serie C, girone C, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.

Il Sorrento arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I campani hanno perso le ultime due gare di campionato, cedendo prima al Catania per 2-0 e poi al Team Altamura per 2-1, e non vincono da tre partite consecutive.

Il Monopoli, invece, si presenta con un ruolino di marcia più solido. I pugliesi hanno collezionato due vittorie nelle ultime cinque uscite, tra cui il netto 4-2 sul campo dell'Inter U23, e cercano continuità dopo il pareggio per 0-0 contro il Cosenza.

In classifica il Monopoli occupa la sesta posizione nel girone C, mentre il Sorrento si trova al nono posto. Il divario non è ampio, ma i tre punti in palio potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte alta della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sorrento-Monopoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Sorrento, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti verranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Monopoli la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare. Anche per i pugliesi le ultime notizie saranno rese note in avvicinamento alla gara.

Stato di forma

Il Sorrento ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con due pareggi e tre sconfitte. I campani vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Catania e in precedenza avevano perso 2-1 contro il Team Altamura. Nelle cinque gare considerate il Sorrento ha segnato sette reti e ne ha subite otto.

Il Monopoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I pugliesi arrivano dal pareggio per 0-0 contro il Cosenza, dopo aver battuto l'Audace Cerignola per 2-0 e aver vinto 4-2 sul campo dell'Inter U23. L'unica sconfitta è arrivata contro la Casertana per 3-1. In cinque partite il Monopoli ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando il Monopoli ha battuto il Sorrento per 1-0 in Serie C. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Monopoli conta tre vittorie contro una del Sorrento, con un pareggio nel mezzo.

Classifica

Nel girone C di Serie C, il Monopoli occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Sorrento si trova al nono posto.