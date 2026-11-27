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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 11:30

Sorrento e Cosenza si affrontano nel Girone C di Serie C, con i padroni di casa che ospitano una squadra in netta crescita. Stadio e orario ufficiali non sono ancora stati comunicati nei dati disponibili.

Il Sorrento arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-1 contro il Savoia del 21 novembre. Un passo indietro, dopo il successo con lo stesso punteggio sul Monopoli.

Il cammino recente dei campani racconta di una squadra discontinua. Nelle ultime cinque gare sono arrivate una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, e in classifica il Sorrento occupa il settimo posto.

Il Cosenza vive un momento opposto. I calabresi hanno vinto 1-0 a Crotone nell'ultimo turno e non perdono da cinque partite.

La squadra ospite ha trovato solidità dietro, con tre clean sheet nelle ultime cinque uscite. Resta però la posizione di classifica: il Cosenza è diciassettesimo e ha bisogno di continuità per risalire.

I precedenti più recenti promettono equilibrio, con un 3-2 per il Cosenza a marzo e un 2-2 a ottobre 2025. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per il Sorrento non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del fischio d'inizio.

Stessa situazione per il Cosenza: nessun dato confermato su assenze o probabile undici. Aggiorneremo la pagina più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sorrento ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultima gara è la sconfitta per 2-1 contro il Savoia, arrivata dopo il successo per 2-1 sul Monopoli. Nel mezzo ci sono lo 0-2 subito dal Catania e il ko per 2-1 con il Team Altamura, oltre all'1-1 con l'Inter U23. In totale i campani hanno segnato cinque reti e ne hanno incassate otto.

Il Cosenza ha vinto tre volte e pareggiato due, senza perdere. L'ultimo risultato è il 1-0 a Crotone, preceduto dal 2-1 sulla Casertana. Gli altri risultati sono lo 0-0 con il Monopoli, l'1-0 sull'Inter U23 e l'1-1 con il Savoia. I silani hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti due, con tre partite chiuse senza reti al passivo.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 1 marzo 2026, quando il Cosenza ha vinto 3-2 in casa contro il Sorrento in Serie C. Prima c'era stato il 2-2 del 18 ottobre 2025, sempre in Serie C. Nelle quattro sfide considerate ci sono una vittoria per parte e due pareggi, con sei gol per squadra.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Sorrento occupa il settimo posto, mentre il Cosenza è diciassettesimo.