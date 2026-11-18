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Women's Champions League - Game Week 5 19 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

La partita tra Benfica e Roma è trasmessa in diretta su Disney+. Gli abbonati possono seguire il match in streaming su tutti i dispositivi compatibili con il servizio.

Il Benfica Campus di Seixal ospita la sfida tra SL Benfica e Roma, valida per la Women's Champions League. Le due squadre si affrontano in una gara che può incidere sugli equilibri del girone.

Il Benfica di Ivan Baptista arriva all'appuntamento con un ruolino di marcia discontinuo nelle ultime cinque uscite europee. Le portoghesi hanno battuto l'Austria Wien per 3-1 nella gara più recente, ma hanno ceduto sia all'Arsenal Women (0-3) che al Bayern Monaco (0-3) nelle settimane precedenti.

La Roma di Gianpiero Piovani si presenta invece in ottima forma. Le giallorosse hanno vinto quattro delle ultime cinque partite tra campionato e coppa, compreso il successo per 6-5 sul Parma nell'ultima uscita di Serie A.

In Women's Champions League le romane hanno già superato il Servette per 2-1, un risultato che alimenta la fiducia in vista di questa trasferta in Portogallo. La sconfitta contro il Chelsea (0-2) rimane l'unica nota stonata del recente periodo.

Benfica e Roma si trovano rispettivamente al nono e al dodicesimo posto nella classifica di Women's Champions League. La posta in palio è alta per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Ivan Baptista non ha fornito aggiornamenti ufficiali sulla disponibilità delle giocatrici del Benfica: non sono segnalate assenze per infortuni o squalifiche, ma la formazione probabile non è ancora stata resa nota. Ulteriori notizie sono attese nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche Gianpiero Piovani non ha comunicato indisponibili in casa Roma. La formazione titolare non è ancora confermata e verrà aggiornata prima della gara.

Stato di forma

Il Benfica ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Women's Champions League. La vittoria più recente è arrivata contro l'Austria Wien per 3-1, mentre il pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain risale a dicembre 2025. Le portoghesi hanno subito pesanti sconfitte contro Arsenal Women (0-3) e Bayern Monaco (0-3), raccogliendo complessivamente sei gol segnati e nove subiti in questo parziale.

La Roma ha totalizzato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Women's Champions League. Le giallorosse hanno battuto il Parma per 6-5 nell'ultima giornata di campionato e il Servette per 2-1 in Europa. L'unica battuta d'arresto è stata la sconfitta contro il Chelsea per 0-2. Nelle cinque gare considerate, la Roma ha segnato quindici reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti diretti tra Benfica e Roma nelle competizioni UEFA femminili. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

In Women's Champions League, il Benfica occupa attualmente la nona posizione, mentre la Roma si trova al dodicesimo posto.