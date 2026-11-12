Come vedere SL Benfica-Austria Wien W con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 12 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

SL Benfica ospita Austria Wien W al Benfica Campus di Seixal nella Champions League femminile. Entrambe le squadre cercano di risollevare una stagione difficile nella principale competizione europea per club.

Benfica è al 12° posto nella classifica della Champions League femminile e ha faticato a trovare continuità, conquistando una sola vittoria nelle ultime cinque partite della competizione. La squadra di Ivan Baptista vorrà sfruttare il fattore campo contro l'avversaria austriaca.

Austria Wien W arriva in Portogallo in una situazione ancora più precaria. La squadra di Stefan Kenesei è 15ª in classifica e ha incontrato grandi difficoltà a questo livello, vincendo una sola delle ultime cinque partite.

Tra i risultati recenti di Benfica figurano pesanti sconfitte contro Arsenal Women e Bayern Monaco, anche se a settembre è arrivata una vittoria in trasferta contro la Juventus. Quel risultato ha dimostrato che la squadra è in grado di competere, ma davanti ai propri tifosi le è mancata la continuità.

L'unica vittoria di Austria Wien W nello stesso arco di cinque partite è arrivata contro il Brann nelle qualificazioni: un 4-0 che appare lontano dalla sua attuale situazione nella fase campionato. Da allora ha perso contro Juventus e Chelsea FC Women e pareggiato con l'Inter.

Entrambi i club hanno bisogno di punti per allontanarsi dal fondo della classifica: questa sfida pesa molto sulle rispettive ambizioni europee in questa stagione.