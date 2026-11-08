Come guardare Seattle Sounders FC-Los Angeles FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 19:10 Lumen Field

Il Seattle Sounders FC ospita il Los Angeles FC al Lumen Field in una sfida della Western Conference che ha un peso importante per entrambe le squadre, mentre la stagione di MLS si avvicina alle fasi finali.

La squadra di Brian Schmetzer arriva all’appuntamento in un periodo difficile. Seattle ha perso tre delle ultime cinque partite, compresa la pesante sconfitta per 5-1 contro i Vancouver Whitecaps del 1° novembre, e attualmente occupa il decimo posto nella classifica della Western Conference.

Il Los Angeles FC si presenta in una posizione migliore, al sesto posto nella Western Conference, anche se i suoi risultati recenti sono stati altalenanti. La sconfitta per 1-3 contro il Minnesota United del 2 novembre avrà frustrato Xavi Tamarit, la cui squadra cercherà una reazione.

I precedenti recenti favoriscono il LAFC. Ha vinto 1-0 l’ultimo confronto tra le due squadre, disputato a maggio, e nelle ultime due stagioni ha generalmente avuto la meglio in questa sfida.

Per Seattle è una partita da non perdere. Lasciare punti al Lumen Field contro una rivale diretta nella corsa ai playoff aggraverebbe una serie di risultati già difficile.

Il LAFC, dal canto suo, ha la qualità per mettere in difficoltà i Sounders, che stanno subendo molti goal. Heung-Min Son guida l’undici titolare previsto e gli ospiti sono fiduciosi di poter creare occasioni anche in trasferta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare la partita in diretta.

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