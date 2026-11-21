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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 06:30

Scafatese-Foggia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Scafatese ospita il Foggia nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la quinta e la diciassettesima forza del campionato.

I campani arrivano a questo appuntamento dopo una battuta d'arresto pesante: la sconfitta per 4-0 contro il Potenza capolista ha interrotto un momento positivo, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire nel corso della stagione.

Il Foggia attraversa un periodo difficile. I rossoneri hanno perso tre delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 3-2 contro il Bari nell'ultimo turno, e la classifica inizia a farsi preoccupante.

Per la Scafatese è l'occasione di tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico e consolidare una posizione di metà classifica con ambizioni. Per il Foggia, invece, ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona più calda.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Scafatese-Foggia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Scafatese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Foggia: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

La Scafatese ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-0 contro il Potenza, mentre il successo per 4-1 contro l'Audace Cerignola rimane il risultato più convincente del periodo. Nel complesso i campani hanno segnato nove reti e ne hanno subite otto nelle ultime cinque uscite.

Il Foggia arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I rossoneri vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Bari, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Barletta. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 1-0 contro la Cavese. In questo lasso di tempo il Foggia ha segnato sei reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti diretti tra Scafatese e Foggia. Non è possibile ricostruire la storia degli incontri tra le due formazioni sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, la Scafatese occupa attualmente il quinto posto mentre il Foggia si trova al diciassettesimo posto.