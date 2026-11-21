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Scafatese-Foggia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.
La Scafatese ospita il Foggia nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la quinta e la diciassettesima forza del campionato.
I campani arrivano a questo appuntamento dopo una battuta d'arresto pesante: la sconfitta per 4-0 contro il Potenza capolista ha interrotto un momento positivo, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire nel corso della stagione.
Il Foggia attraversa un periodo difficile. I rossoneri hanno perso tre delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 3-2 contro il Bari nell'ultimo turno, e la classifica inizia a farsi preoccupante.
Per la Scafatese è l'occasione di tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico e consolidare una posizione di metà classifica con ambizioni. Per il Foggia, invece, ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona più calda.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Scafatese-Foggia in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Scafatese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Foggia: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
La Scafatese ha ottenuto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-0 contro il Potenza, mentre il successo per 4-1 contro l'Audace Cerignola rimane il risultato più convincente del periodo. Nel complesso i campani hanno segnato nove reti e ne hanno subite otto nelle ultime cinque uscite.
Il Foggia arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I rossoneri vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Bari, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Barletta. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 1-0 contro la Cavese. In questo lasso di tempo il Foggia ha segnato sei reti e ne ha concesse sette.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti diretti tra Scafatese e Foggia. Non è possibile ricostruire la storia degli incontri tra le due formazioni sulla base delle informazioni a disposizione.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|3
|1
|40
|19
|+21
|36
D
V
V
V
D
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|2
|5
|21
|15
|+6
|23
V
S
V
S
V
|4
|14
|7
|2
|5
|18
|16
|+2
|23
V
S
S
D
D
|5
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|6
|15
|5
|6
|4
|14
|11
|+3
|21
D
S
D
D
V
|7
|14
|6
|3
|5
|23
|21
|+2
|21
D
V
S
V
D
|8
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|9
|15
|5
|6
|4
|20
|19
|+1
|21
D
S
V
S
D
|10
|15
|5
|5
|5
|24
|22
|+2
|20
D
V
D
S
S
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|13
|15
|4
|6
|5
|16
|17
|-1
|18
S
V
V
D
S
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel Girone C di Serie C, la Scafatese occupa attualmente il quinto posto mentre il Foggia si trova al diciassettesimo posto.