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Serie C
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Guarda Scafatese contro Audace Cerignola in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Scafatese vs Audace Cerignola
Scafatese
Audace Cerignola
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Scafatese e Audace Cerignola, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Scafatese-Audace Cerignola è trasmessa in diretta TV e in live streaming su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

La Scafatese ospita l'Audace Cerignola in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre separate da cinque posizioni in classifica ma entrambe a caccia di punti pesanti.

I campani arrivano a questo appuntamento con un bilancio recente altalenante. Il pareggio per 1-1 contro il Bari nell'ultimo turno ha confermato la capacità della Scafatese di tenere testa alle big del girone, anche se i tre punti continuano a mancare nelle sfide più complicate.

L'Audace Cerignola si presenta con un momento di forma in risalita. I pugliesi hanno battuto il Catania per 1-0 nella giornata più recente, un risultato che interrompe la sconfitta per 2-0 subita contro il Monopoli e rilancia le ambizioni della squadra in zona playoff.

In classifica la Scafatese occupa l'ottavo posto, mentre il Cerignola è terzo: per gli ospiti si tratta di una trasferta da non fallire per restare agganciati alle posizioni che contano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Scafatese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per l'Audace Cerignola: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

SCA

SCA - Forma

SOR
V3-2
SAL
D2-2
BAR
V1-0
INT
S2-1
BAR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ACE

ACE - Forma

ALT
D0-0
CRO
V2-3
SAV
V4-0
MON
S2-0
CAT
V1-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Scafatese ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter U23. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sei, confermando una tendenza offensiva pronunciata.

L'Audace Cerignola presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I pugliesi vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Catania, che ha interrotto la sconfitta per 2-0 contro il Monopoli. In precedenza il Cerignola aveva vinto 4-0 contro il Savoia e 2-3 in casa del Crotone. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite tre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Scafatese e Audace Cerignola. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
D
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
S
V
V
D
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
D
S
V
D
V
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
S
V
D
S
V
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
S
D
D
V
S
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
123631516-115
D
S
D
D
V
13
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
D
V
S
S
V
14
CasaranoCasaranoCAS
124351520-515
D
V
S
D
S
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
D
D
S
V
D
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
D
S
V
S
20
CrotoneCrotoneCRO
121471220-81
S
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, la Scafatese occupa l'ottava posizione mentre l'Audace Cerignola è terza.

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