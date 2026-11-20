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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Savoia-Sorrento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Savoia ospita il Sorrento nel Girone C di Serie C, con i campani di casa che cercano punti salvezza e gli ospiti che puntano a consolidare una posizione di vertice in classifica.

Il Savoia arriva a questa sfida in un momento complicato. I biancoscudati occupano la diciottesima posizione e nelle ultime cinque partite hanno raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con la sconfitta per 3-1 contro il Potenza che ha pesato sul morale prima del recente successo per 3-2 in casa del Giugliano.

Il Sorrento, invece, si presenta da terzo in classifica e con un ruolino di marcia più solido. I campani arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Monopoli nell'ultimo turno, risultato che ha confermato le ambizioni della squadra nella parte alta della graduatoria.

La differenza di posizione in classifica racconta molto di questo scontro: diciotto contro tre. Per il Savoia è una partita da vincere a tutti i costi, per il Sorrento un'occasione per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Savoia-Sorrento in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Savoia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Sorrento: nessun dato confermato è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili in avvicinamento alla gara.

Stato di forma

Il Savoia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancoscudati vengono dal successo per 3-2 in casa del Giugliano, risultato che ha interrotto una serie negativa iniziata con la sconfitta per 3-1 contro il Potenza. In precedenza erano arrivati due pareggi per 1-1 contro Salernitana e Cosenza, mentre il pesante 4-0 subito dall'Audace Cerignola resta la nota più dolente del periodo. Nelle cinque gare considerate, il Savoia ha segnato nove reti e ne ha concesse dodici.

Il Sorrento presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Monopoli nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Catania. Il periodo include anche la sconfitta per 2-1 contro il Team Altamura e un pareggio per 1-1 contro l'Inter U23. In cinque partite il Sorrento ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 gennaio 2019 in Serie D, quando il Savoia vinse per 3-2 in casa del Sorrento. Considerando i due incontri più recenti disponibili, il Savoia conduce con una vittoria contro una del Sorrento, con i biancoscudati che si sono imposti anche per 2-1 in casa nella sfida del 7 ottobre 2018.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Savoia occupa attualmente la diciottesima posizione, mentre il Sorrento si trova al terzo posto.