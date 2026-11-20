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Savoia-Sorrento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Il Savoia ospita il Sorrento nel Girone C di Serie C, con i campani di casa che cercano punti salvezza e gli ospiti che puntano a consolidare una posizione di vertice in classifica.
Il Savoia arriva a questa sfida in un momento complicato. I biancoscudati occupano la diciottesima posizione e nelle ultime cinque partite hanno raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con la sconfitta per 3-1 contro il Potenza che ha pesato sul morale prima del recente successo per 3-2 in casa del Giugliano.
Il Sorrento, invece, si presenta da terzo in classifica e con un ruolino di marcia più solido. I campani arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Monopoli nell'ultimo turno, risultato che ha confermato le ambizioni della squadra nella parte alta della graduatoria.
La differenza di posizione in classifica racconta molto di questo scontro: diciotto contro tre. Per il Savoia è una partita da vincere a tutti i costi, per il Sorrento un'occasione per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Savoia-Sorrento in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Savoia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Sorrento: nessun dato confermato è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili in avvicinamento alla gara.
Stato di forma
Il Savoia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancoscudati vengono dal successo per 3-2 in casa del Giugliano, risultato che ha interrotto una serie negativa iniziata con la sconfitta per 3-1 contro il Potenza. In precedenza erano arrivati due pareggi per 1-1 contro Salernitana e Cosenza, mentre il pesante 4-0 subito dall'Audace Cerignola resta la nota più dolente del periodo. Nelle cinque gare considerate, il Savoia ha segnato nove reti e ne ha concesse dodici.
Il Sorrento presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Monopoli nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Catania. Il periodo include anche la sconfitta per 2-1 contro il Team Altamura e un pareggio per 1-1 contro l'Inter U23. In cinque partite il Sorrento ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 gennaio 2019 in Serie D, quando il Savoia vinse per 3-2 in casa del Sorrento. Considerando i due incontri più recenti disponibili, il Savoia conduce con una vittoria contro una del Sorrento, con i biancoscudati che si sono imposti anche per 2-1 in casa nella sfida del 7 ottobre 2018.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|11
|2
|1
|39
|18
|+21
|35
V
V
V
D
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|2
|5
|18
|16
|+2
|23
V
S
S
D
D
|4
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|5
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|7
|14
|5
|5
|4
|14
|11
|+3
|20
S
D
D
V
V
|8
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|9
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
S
V
S
D
D
|10
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|+2
|19
V
D
S
S
V
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|0
|18
V
V
D
S
V
|13
|14
|4
|6
|4
|16
|17
|-1
|18
V
S
D
S
D
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel Girone C di Serie C, il Savoia occupa attualmente la diciottesima posizione, mentre il Sorrento si trova al terzo posto.