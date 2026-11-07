Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Savoia-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Savoia ospita il Potenza nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la diciottesima e la prima della classe. Due realtà agli antipodi della graduatoria, per una gara che vale molto più dei tre punti in palio.

I campani arrivano a questo appuntamento in cerca di continuità. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana e quello precedente contro il Cosenza, il Savoia ha raccolto due punti nelle ultime due uscite, ma il margine sulla zona più pericolosa rimane sottile.

Il Potenza, invece, vola. I lucani hanno battuto il Crotone per 4-2 nell'ultima giornata, confermando un ruolino di marcia straordinario: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, con la sola eccezione del pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.

La capolista ha segnato dodici reti nelle ultime quattro gare, esprimendo un calcio offensivo di grande qualità. Affrontarla in questo momento rappresenta una prova difficile per chiunque, figurarsi per una squadra che lotta per la salvezza.

Per il Savoia è l'occasione per dimostrare carattere davanti al proprio pubblico. Un risultato positivo potrebbe dare una spinta importante alla classifica e alla fiducia del gruppo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Savoia-Potenza in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Savoia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Potenza: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Ulteriori novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

Il Savoia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con il pareggio per 1-1 contro la Salernitana come risultato più recente. In precedenza, i campani avevano pareggiato 1-1 contro il Cosenza e perso per 4-0 contro l'Audace Cerignola. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-1 contro l'Inter U23. Nelle cinque gare considerate, il Savoia ha segnato quattro reti e ne ha subite sette.

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I lucani hanno battuto il Crotone per 4-2 nell'ultima giornata, dopo il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura. Nel parziale, la squadra ha segnato dodici reti e ne ha concesse otto, con vittorie anche contro Catania (2-1), Foggia (3-1) e AZ Picerno (4-2).

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Savoia e Potenza negli ultimi cinque incontri.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Savoia occupa la diciottesima posizione mentre il Potenza guida la classifica al primo posto.