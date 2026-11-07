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Serie C
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Guarda Savoia contro Potenza in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Savoia vs Potenza
Savoia
Potenza
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Savoia e Potenza, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Savoia-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Savoia ospita il Potenza nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la diciottesima e la prima della classe. Due realtà agli antipodi della graduatoria, per una gara che vale molto più dei tre punti in palio.

I campani arrivano a questo appuntamento in cerca di continuità. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana e quello precedente contro il Cosenza, il Savoia ha raccolto due punti nelle ultime due uscite, ma il margine sulla zona più pericolosa rimane sottile.

Il Potenza, invece, vola. I lucani hanno battuto il Crotone per 4-2 nell'ultima giornata, confermando un ruolino di marcia straordinario: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, con la sola eccezione del pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.

La capolista ha segnato dodici reti nelle ultime quattro gare, esprimendo un calcio offensivo di grande qualità. Affrontarla in questo momento rappresenta una prova difficile per chiunque, figurarsi per una squadra che lotta per la salvezza.

Per il Savoia è l'occasione per dimostrare carattere davanti al proprio pubblico. Un risultato positivo potrebbe dare una spinta importante alla classifica e alla fiducia del gruppo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Savoia-Potenza in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Savoia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Potenza: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Ulteriori novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

SAV

SAV - Forma

MON
D0-0
INT
V2-1
ACE
S4-0
COS
D1-1
SAL
D1-1
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
POT

POT - Forma

PIC
V4-2
FOG
V1-3
CAT
V2-1
ALT
D2-2
CRO
V4-2
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Savoia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con il pareggio per 1-1 contro la Salernitana come risultato più recente. In precedenza, i campani avevano pareggiato 1-1 contro il Cosenza e perso per 4-0 contro l'Audace Cerignola. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-1 contro l'Inter U23. Nelle cinque gare considerate, il Savoia ha segnato quattro reti e ne ha subite sette.

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I lucani hanno battuto il Crotone per 4-2 nell'ultima giornata, dopo il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura. Nel parziale, la squadra ha segnato dodici reti e ne ha concesse otto, con vittorie anche contro Catania (2-1), Foggia (3-1) e AZ Picerno (4-2).

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Savoia e Potenza negli ultimi cinque incontri.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
D
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
S
V
V
D
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
5
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
6
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
7
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
8
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
9
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
10
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
D
S
V
D
V
11
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
D
V
S
V
S
12
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
14
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
D
V
S
S
V
15
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
D
D
S
V
D
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
D
S
V
S
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
D
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Savoia occupa la diciottesima posizione mentre il Potenza guida la classifica al primo posto.

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