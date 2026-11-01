Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoSassuolo
Stadio Mapei - Citta del Tricolore
team-logoFiorentina
Guarda su DAZNGuarda su NOW
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda Sassuolo contro Fiorentina in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Sassuolo vs Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia (es. ExpressVPN) e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie A - Game Week 10
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

Il Sassuolo ospita la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una sfida di Serie A tra due squadre che arrivano all'appuntamento con urgente bisogno di punti e con classifiche che non rispecchiano le ambizioni iniziali.

I neroverdi di Alberto Aquilani attraversano un momento difficile. Dopo la vittoria sulla Juventus che aveva fatto sognare i tifosi emiliani, il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato, subendo la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio nell'ultimo turno infrasettimanale. La squadra è quindicesima in classifica e ha bisogno di invertire la rotta.

Non se la passa meglio la Fiorentina. I viola di Paolo Vanoli hanno perso le ultime tre partite di campionato, subendo sette reti complessivamente, e occupano la diciassettesima posizione. L'unico risultato positivo recente è il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, ma non basta a nascondere le difficoltà di una stagione fin qui deludente.

L'infermeria viola è affollata: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic sono tutti indisponibili, costringendo Vanoli a soluzioni di ripiego soprattutto in difesa. Anche il Sassuolo deve fare i conti con diverse assenze, con Thorstvedt che si aggiunge alla lista degli indisponibili dopo l'espulsione rimediata contro la Lazio.

Una sfida tra due squadre in crisi, con punti pesanti in palio per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes per infortunio, mentre Kristian Thorstvedt è squalificato. Aquilani dovrebbe affidarsi a Turati in porta, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig in difesa; Matic, Bakola e Adzic a centrocampo; Berardi, Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

La Fiorentina arriva a Reggio Emilia con un'infermeria affollata: out Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic. Vanoli dovrebbe schierare De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario in difesa, Ndour, Brescianini e Oulai a centrocampo, e Mastantuono, Pellegrino e Njie in attacco.

Stato di forma

SAS

SAS - Forma

MON
S2-1
MIL
D1-1
FRC
S4-2
COM
S2-0
LAZ
S2-6
Gol segnato (subito)
6/15
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FIO

FIO - Forma

NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
INT
S2-1
ATA
D2-2
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Sassuolo ha registrato zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio al Mapei Stadium, mentre in precedenza i neroverdi avevano perso 2-0 contro il Como. L'unico punto del periodo è arrivato con il pareggio per 1-1 contro il Milan. In cinque partite il Sassuolo ha segnato sette reti e ne ha subite tredici.

La Fiorentina ha ottenuto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Atalanta, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter. I viola hanno perso anche contro Como per 1-3 e contro il Genoa per 2-1. In cinque partite la Fiorentina ha segnato sette reti e ne ha subite undici.

Precedenti

Testa a testa

SassuoloPareggioFiorentina
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
5
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FIN
6Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida terminò 0-0 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci diretti, il bilancio è favorevole al Sassuolo con due vittorie contro una della Fiorentina, completato da due pareggi. I neroverdi si imposero per 3-1 nel dicembre 2025, mentre la Fiorentina vinse per 5-1 nell'aprile 2024.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
S
S
S
V
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, il Sassuolo occupa la quindicesima posizione, mentre la Fiorentina è diciassettesima: una sfida tra due squadre che devono guardarsi le spalle nella lotta per non retrocedere.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google