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Serie A - Game Week 10 2 nov 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

Il Sassuolo ospita la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una sfida di Serie A tra due squadre che arrivano all'appuntamento con urgente bisogno di punti e con classifiche che non rispecchiano le ambizioni iniziali.

I neroverdi di Alberto Aquilani attraversano un momento difficile. Dopo la vittoria sulla Juventus che aveva fatto sognare i tifosi emiliani, il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato, subendo la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio nell'ultimo turno infrasettimanale. La squadra è quindicesima in classifica e ha bisogno di invertire la rotta.

Non se la passa meglio la Fiorentina. I viola di Paolo Vanoli hanno perso le ultime tre partite di campionato, subendo sette reti complessivamente, e occupano la diciassettesima posizione. L'unico risultato positivo recente è il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, ma non basta a nascondere le difficoltà di una stagione fin qui deludente.

L'infermeria viola è affollata: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic sono tutti indisponibili, costringendo Vanoli a soluzioni di ripiego soprattutto in difesa. Anche il Sassuolo deve fare i conti con diverse assenze, con Thorstvedt che si aggiunge alla lista degli indisponibili dopo l'espulsione rimediata contro la Lazio.

Una sfida tra due squadre in crisi, con punti pesanti in palio per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes per infortunio, mentre Kristian Thorstvedt è squalificato. Aquilani dovrebbe affidarsi a Turati in porta, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig in difesa; Matic, Bakola e Adzic a centrocampo; Berardi, Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

La Fiorentina arriva a Reggio Emilia con un'infermeria affollata: out Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic. Vanoli dovrebbe schierare De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario in difesa, Ndour, Brescianini e Oulai a centrocampo, e Mastantuono, Pellegrino e Njie in attacco.

Stato di forma

Il Sassuolo ha registrato zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio al Mapei Stadium, mentre in precedenza i neroverdi avevano perso 2-0 contro il Como. L'unico punto del periodo è arrivato con il pareggio per 1-1 contro il Milan. In cinque partite il Sassuolo ha segnato sette reti e ne ha subite tredici.

La Fiorentina ha ottenuto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Atalanta, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter. I viola hanno perso anche contro Como per 1-3 e contro il Genoa per 2-1. In cinque partite la Fiorentina ha segnato sette reti e ne ha subite undici.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida terminò 0-0 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci diretti, il bilancio è favorevole al Sassuolo con due vittorie contro una della Fiorentina, completato da due pareggi. I neroverdi si imposero per 3-1 nel dicembre 2025, mentre la Fiorentina vinse per 5-1 nell'aprile 2024.

Classifica

In Serie A, il Sassuolo occupa la quindicesima posizione, mentre la Fiorentina è diciassettesima: una sfida tra due squadre che devono guardarsi le spalle nella lotta per non retrocedere.