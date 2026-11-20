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Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Sampdoria-Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Sampdoria e Benevento si sfidano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in una gara valida per il campionato di Serie B. Due squadre con obiettivi diversi si trovano di fronte in un pomeriggio che potrebbe spostare equilibri nella classifica cadetta.

La Sampdoria arriva all'appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Luca D'Angelo guida i blucerchiati con l'ambizione di risalire la classifica, ma i risultati recenti mostrano una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il Benevento, al contrario, occupa una posizione più tranquilla in graduatoria. Antonio Floro Flores ha costruito un gruppo solido, capace di raccogliere punti anche contro avversari di livello, come dimostrano i risultati delle ultime settimane.

Il Ferraris resta un palcoscenico importante per la Sampdoria, un impianto con una storia profonda che il club vuole tornare a riempire di soddisfazioni. La spinta del pubblico di casa potrebbe fare la differenza in una gara equilibrata.

Per il Benevento, fare risultato a Genova rappresenterebbe un segnale importante della solidità del progetto tecnico. I sanniti hanno dimostrato di saper tenere il campo anche lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sampdoria-Benevento in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Sampdoria, mister Luca D'Angelo non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche; eventuali aggiornamenti saranno comunicati in prossimità del fischio d'inizio.

In casa Benevento la situazione è analoga: Antonio Floro Flores non ha ancora diffuso la lista dei convocati né indicazioni sulla probabile formazione. Anche per i sanniti, ulteriori dettagli su assenze o disponibilità saranno resi noti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Sampdoria ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I blucerchiati hanno vinto più di recente contro il Carrarese (1-0 in trasferta) e prima ancora contro la Virtus Entella per 2-0. Nelle cinque gare considerate, la squadra di D'Angelo ha segnato sei reti subendone cinque, con un rendimento discontinuo che ne riflette l'attuale posizione in classifica.

Il Benevento ha totalizzato nelle ultime cinque uscite una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il pareggio per 1-1 contro l'Avellino è il risultato più recente, mentre la vittoria più significativa è arrivata contro l'Arezzo per 3-0 in trasferta. I campani hanno segnato sette gol e ne hanno subiti sei nel periodo, con una tendenza ai risultati pari che caratterizza la fase attuale della stagione.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2021, quando Benevento e Sampdoria pareggiarono 1-1 in Serie A. Nei cinque incroci disponibili, la Sampdoria conta due vittorie contro una del Benevento, con due pareggi. Il confronto più recente in casa blucerchiata, nel settembre 2020, vide il Benevento imporsi per 3-2 al Ferraris.

Classifica

In Serie B, la Sampdoria occupa attualmente il 14° posto in classifica, mentre il Benevento è settimo.