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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 11:30

Sambenedettese-Guidonia Montecelio è disponibile in diretta TV e in live streaming sulle piattaforme indicate di seguito.

La Sambenedettese ospita il Guidonia Montecelio nel Girone B di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con urgenze di classifica ben diverse ma ugualmente concrete.

I rossoblu marchigiani arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta per 2-0 subita contro la Reggiana nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento di forma positivo costruito nelle settimane precedenti. Per la Sambenedettese, che occupa il sedicesimo posto in classifica, ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico è una necessità.

Il Guidonia Montecelio si presenta con un andamento recente più solido. I laziali vengono da un pareggio per 1-1 contro il Perugia, risultato che consolida una striscia di cinque partite senza sconfitte tra campionato e coppa. La squadra ospite occupa la nona posizione nel girone e punta a risalire ulteriormente.

Nei precedenti diretti, il Guidonia Montecelio ha vinto entrambi i confronti registrati tra le due squadre, incluso il più recente disputato nell'agosto 2025 e quello del marzo 2026. Un dato che i laziali porteranno come motivazione aggiuntiva in campo marchigiano.

La Sambenedettese ha bisogno di una risposta immediata per non scivolare ulteriormente in zona retrocessione, mentre il Guidonia Montecelio vuole confermare la propria continuità. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Sambenedettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Le notizie sulla rosa di casa verranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Guidonia Montecelio la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto dallo staff tecnico. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sette gol segnati e sette subiti. I rossoblu vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Reggiana, ma in precedenza avevano battuto il Livorno per 2-1 e il Grosseto per 3-1 in trasferta. Nel mezzo, due pareggi per 2-2 contro il Vado e per 1-1 contro il Latina completano un bilancio complessivamente equilibrato.

Il Guidonia Montecelio presenta nelle ultime cinque uscite due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I laziali vengono dal pareggio per 1-1 contro il Perugia e prima di quel risultato avevano perso per 2-0 contro la Torres. Le vittorie per 3-2 sul Forlì e per 1-0 sul Pineto, insieme al pareggio per 1-1 contro il Pescara, completano un ciclo che conta cinque gol segnati e cinque subiti.

Precedenti

Nei due precedenti diretti tra le due squadre, il Guidonia Montecelio ha vinto entrambi gli incontri. Il più recente risale all'8 marzo 2026, quando i laziali si sono imposti per 1-0 in casa della Sambenedettese in Serie C. Il primo confronto, disputato il 2 novembre 2025 con la Sambenedettese nel ruolo di squadra di casa, si era concluso anch'esso con una sconfitta dei marchigiani per 0-1.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, la Sambenedettese occupa la sedicesima posizione, mentre il Guidonia Montecelio si trova al nono posto in classifica.