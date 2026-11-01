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Serie C
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Guarda Salernitana contro Savoia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Salernitana vs Savoia
Salernitana
Savoia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Salernitana e Savoia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Salernitana-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Salernitana ospita il Savoia in un match di Serie C Girone C che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. I granata cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La Salernitana viene da una sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una serie di risultati più incoraggianti. Prima di quel ko, i granata avevano raccolto un pareggio contro la Scafatese e una vittoria per 2-1 sul Bari, segnali di una squadra capace di competere ma ancora incostante.

Il Savoia, dal canto suo, arriva da un pareggio per 1-1 contro il Cosenza, un punto che non basta a mascherare le difficoltà di una squadra che occupa la parte bassa della classifica. La sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola pesa ancora, anche se la vittoria per 2-1 contro l'Inter U23 aveva offerto una boccata d'aria.

Per la Salernitana, giocare in casa rappresenta l'occasione per ritrovare solidità e rilanciarsi in classifica dopo il passo falso. Il pubblico del proprio stadio può essere un fattore determinante in partite di questo tipo.

Il Savoia invece dovrà fare a meno del fattore campo e affrontare una trasferta complicata. I campani cercheranno di sfruttare ogni occasione per muovere la classifica e uscire dalla zona pericolosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Savoia in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Savoia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Ulteriori novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

CRO
S2-1
BAR
V2-1
CAS
D0-0
SCA
D2-2
PIC
S3-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAV

SAV - Forma

CAV
S4-2
MON
D0-0
INT
V2-1
ACE
S4-0
COS
D1-1
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Salernitana presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno, preceduta dal pareggio per 2-2 contro la Scafatese. In questo parziale i granata hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette, con la vittoria per 2-1 contro il Bari come momento più positivo della serie.

Il Savoia arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani hanno pareggiato 1-1 contro il Cosenza nell'ultima giornata, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha realizzato quattro gol e ne ha incassati dieci, con la vittoria per 2-1 contro l'Inter U23 come unico risultato pienamente positivo.

Precedenti

Testa a testa

SalernitanaPareggioSavoia
2
1
1
Serie C
Savoia badge
Savoia
SAV
0
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
FIN
Serie C
Salernitana badge
Salernitana
SAL
2
Savoia badge
Savoia
SAV
0
FIN
Serie B
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
Savoia badge
Savoia
SAV
3
FIN
Serie B
Savoia badge
Savoia
SAV
0
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Nei precedenti tra le due formazioni, la Salernitana ha mostrato un netto predominio nel corso degli anni. L'incontro più recente risale al marzo 2015, quando la Salernitana si impose per 1-0 in casa del Savoia in Serie C. Guardando all'insieme dei confronti disponibili, i granata hanno vinto tre delle quattro partite disputate, con il Savoia che ha conquistato una sola vittoria, in Serie B nel marzo 2000 per 3-1 in casa della Salernitana.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
118212815+1326
D
V
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
S
V
V
D
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
D
S
V
D
V
9
Inter U23Inter U23INT
115242119+217
V
D
S
V
S
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
S
D
D
V
S
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
12
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
13
SalernitanaSalernitanaSAL
113531415-114
S
D
D
V
S
14
FoggiaFoggiaFOG
114251113-214
V
S
S
V
V
15
CasaranoCasaranoCAS
114251318-514
V
S
D
S
S
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
112541217-511
D
S
V
D
S
19
CosenzaCosenzaCOS
11137923-146
D
S
V
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
111461016-61
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa la tredicesima posizione mentre il Savoia si trova al diciottesimo posto, una collocazione che rende questa sfida particolarmente urgente per gli ospiti.

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