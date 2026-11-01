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Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 08:30

Salernitana-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Salernitana ospita il Savoia in un match di Serie C Girone C che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. I granata cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La Salernitana viene da una sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una serie di risultati più incoraggianti. Prima di quel ko, i granata avevano raccolto un pareggio contro la Scafatese e una vittoria per 2-1 sul Bari, segnali di una squadra capace di competere ma ancora incostante.

Il Savoia, dal canto suo, arriva da un pareggio per 1-1 contro il Cosenza, un punto che non basta a mascherare le difficoltà di una squadra che occupa la parte bassa della classifica. La sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola pesa ancora, anche se la vittoria per 2-1 contro l'Inter U23 aveva offerto una boccata d'aria.

Per la Salernitana, giocare in casa rappresenta l'occasione per ritrovare solidità e rilanciarsi in classifica dopo il passo falso. Il pubblico del proprio stadio può essere un fattore determinante in partite di questo tipo.

Il Savoia invece dovrà fare a meno del fattore campo e affrontare una trasferta complicata. I campani cercheranno di sfruttare ogni occasione per muovere la classifica e uscire dalla zona pericolosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Savoia in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Savoia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra o alle assenze. Ulteriori novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

La Salernitana presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno, preceduta dal pareggio per 2-2 contro la Scafatese. In questo parziale i granata hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette, con la vittoria per 2-1 contro il Bari come momento più positivo della serie.

Il Savoia arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani hanno pareggiato 1-1 contro il Cosenza nell'ultima giornata, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha realizzato quattro gol e ne ha incassati dieci, con la vittoria per 2-1 contro l'Inter U23 come unico risultato pienamente positivo.

Precedenti

Nei precedenti tra le due formazioni, la Salernitana ha mostrato un netto predominio nel corso degli anni. L'incontro più recente risale al marzo 2015, quando la Salernitana si impose per 1-0 in casa del Savoia in Serie C. Guardando all'insieme dei confronti disponibili, i granata hanno vinto tre delle quattro partite disputate, con il Savoia che ha conquistato una sola vittoria, in Serie B nel marzo 2000 per 3-1 in casa della Salernitana.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa la tredicesima posizione mentre il Savoia si trova al diciottesimo posto, una collocazione che rende questa sfida particolarmente urgente per gli ospiti.