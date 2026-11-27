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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 11:30

Salernitana e Monopoli si affrontano nel Girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con posizioni di classifica diverse. I granata sono al tredicesimo posto, i pugliesi al sesto.

La Salernitana arriva dal pareggio per 2-2 contro la Casertana, giocato il 20 novembre. Prima ancora c'erano state la vittoria per 1-0 sul Catania e la sconfitta per 1-0 con l'Inter U23.

Il cammino dei granata resta discontinuo. Nelle ultime cinque gare è arrivato anche il 3-0 subito dall'AZ Picerno, un risultato che pesa sul rendimento recente.

Il Monopoli si presenta con un successo fresco: l'1-0 sulla Cavese, ottenuto il 21 novembre. Era la risposta alla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, arrivata pochi giorni prima.

I pugliesi hanno limitato i danni anche nelle gare precedenti, con due 0-0 contro Cosenza e Barletta. Il bilancio recente comprende pure il 2-0 all'Audace Cerignola.

Negli ultimi due precedenti ha sempre vinto il Monopoli, che a Salerno ha un risultato favorevole da difendere. Ecco tutto quello che serve sapere per seguire la partita in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni e squalifiche.

Lo stesso vale per il Monopoli: nessun dato confermato sulle assenze o sull'undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Salernitana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultima partita è il 2-2 contro la Casertana, preceduto dall'1-0 sul Catania. In questo periodo i granata hanno segnato 4 reti e ne hanno subite 7.

Il Monopoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ha battuto la Cavese per 1-0 nell'ultimo turno, dopo il 2-1 subito dal Sorrento. In cinque partite la squadra pugliese ha realizzato 5 gol e ne ha incassati 3, con due 0-0 consecutivi contro Cosenza e Barletta.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 22 febbraio 2026, quando il Monopoli ha vinto 1-0 a Salerno in Serie C. Anche il precedente del 12 ottobre 2025 era finito 1-0 per la Salernitana in trasferta: in realtà la gara si giocava a Monopoli e i granata si imposero con quel punteggio.

Nei due scontri disponibili il bilancio è di una vittoria per parte, con due reti totali e nessun pareggio.

Classifica

Nel Girone C di Serie C la Salernitana occupa il tredicesimo posto, mentre il Monopoli è sesto.