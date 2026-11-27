Qui sotto trovi i canali TV e le opzioni di diretta streaming per Salernitana-Monopoli, con i link per guardare la partita in live.
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Salernitana e Monopoli si affrontano nel Girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con posizioni di classifica diverse. I granata sono al tredicesimo posto, i pugliesi al sesto.
La Salernitana arriva dal pareggio per 2-2 contro la Casertana, giocato il 20 novembre. Prima ancora c'erano state la vittoria per 1-0 sul Catania e la sconfitta per 1-0 con l'Inter U23.
Il cammino dei granata resta discontinuo. Nelle ultime cinque gare è arrivato anche il 3-0 subito dall'AZ Picerno, un risultato che pesa sul rendimento recente.
Il Monopoli si presenta con un successo fresco: l'1-0 sulla Cavese, ottenuto il 21 novembre. Era la risposta alla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, arrivata pochi giorni prima.
I pugliesi hanno limitato i danni anche nelle gare precedenti, con due 0-0 contro Cosenza e Barletta. Il bilancio recente comprende pure il 2-0 all'Audace Cerignola.
Negli ultimi due precedenti ha sempre vinto il Monopoli, che a Salerno ha un risultato favorevole da difendere. Ecco tutto quello che serve sapere per seguire la partita in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni e squalifiche.
Lo stesso vale per il Monopoli: nessun dato confermato sulle assenze o sull'undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
La Salernitana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultima partita è il 2-2 contro la Casertana, preceduto dall'1-0 sul Catania. In questo periodo i granata hanno segnato 4 reti e ne hanno subite 7.
Il Monopoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ha battuto la Cavese per 1-0 nell'ultimo turno, dopo il 2-1 subito dal Sorrento. In cinque partite la squadra pugliese ha realizzato 5 gol e ne ha incassati 3, con due 0-0 consecutivi contro Cosenza e Barletta.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo incontro risale al 22 febbraio 2026, quando il Monopoli ha vinto 1-0 a Salerno in Serie C. Anche il precedente del 12 ottobre 2025 era finito 1-0 per la Salernitana in trasferta: in realtà la gara si giocava a Monopoli e i granata si imposero con quel punteggio.
Nei due scontri disponibili il bilancio è di una vittoria per parte, con due reti totali e nessun pareggio.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|15
|7
|3
|5
|24
|16
|+8
|24
V
D
S
V
S
|4
|15
|6
|6
|3
|24
|22
|+2
|24
V
S
V
D
S
|5
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|6
|15
|6
|5
|4
|15
|11
|+4
|23
V
S
D
D
V
|7
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|+1
|23
S
V
S
S
D
|8
|15
|7
|2
|6
|24
|24
|0
|23
S
V
V
S
V
|9
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|10
|15
|5
|6
|4
|20
|19
|+1
|21
D
S
V
S
D
|11
|15
|5
|4
|6
|24
|23
|+1
|19
S
V
D
S
S
|12
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|13
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|14
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|15
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|16
|15
|4
|5
|6
|14
|22
|-8
|17
D
S
D
V
D
|17
|15
|4
|4
|7
|13
|24
|-11
|16
V
V
D
V
D
|18
|15
|5
|1
|9
|21
|36
|-15
|16
S
S
V
V
S
|19
|15
|4
|3
|8
|16
|21
|-5
|15
S
S
S
D
V
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C la Salernitana occupa il tredicesimo posto, mentre il Monopoli è sesto.