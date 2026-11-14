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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Salernitana-Catania sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. La partita è disponibile anche in live streaming su Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Salernitana ospita il Catania in una sfida del Girone C di Serie C. I granata cercano punti salvezza davanti al proprio pubblico contro una squadra che punta con decisione alla zona promozione.

La Salernitana arriva a questo appuntamento in un momento difficile. Quattordicesima in classifica, la squadra campana ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con la sconfitta per 1-0 contro l'Inter U23 come risultato più recente.

Il Catania, dal canto suo, viaggia in ben altra forma. I rossazzurri occupano il terzo posto nel girone e vengono da una vittoria per 2-0 contro il Sorrento nell'ultimo turno, un risultato che consolida le loro ambizioni di vertice.

La differenza di undici posizioni in classifica racconta due stagioni agli antipodi. Per la Salernitana questa partita vale molto in chiave salvezza; per il Catania è un'occasione per mantenere il passo delle prime.

Nei precedenti recenti il bilancio sorride al Catania: i siciliani si sono imposti per 2-0 nell'ottobre 2025, mentre l'ultimo confronto in casa granata si è chiuso sullo 0-0 nel marzo 2026. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma il Catania porta in dote una qualità superiore in questo momento della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Catania in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La situazione è analoga per il Catania: nessun dato confermato sulle condizioni della rosa o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

La Salernitana ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre pareggi e due sconfitte. I granata vengono dalla sconfitta per 1-0 contro l'Inter U23, l'ultima di una serie che include anche il pareggio per 1-1 contro il Savoia e la pesante sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato tre reti e ne ha subite cinque.

Il Catania presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Sorrento, risultato che segue la sconfitta per 1-0 contro l'Audace Cerignola. In precedenza la squadra aveva demolito il Giugliano per 6-0 e battuto il Team Altamura per 3-0 in trasferta. Nelle cinque partite considerate il Catania ha segnato dodici reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando Salernitana e Catania si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in casa granata in Serie C. Nell'ottobre 2025 fu il Catania a imporsi per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti considerati, che includono anche sfide di Serie B e Coppa Italia risalenti al 2004 e 2005, il bilancio complessivo vede il Catania avanti per vittorie.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa il quattordicesimo posto mentre il Catania è terzo in classifica.