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Serie C
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Guarda Salernitana contro Catania in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Salernitana vs Catania
Salernitana
Catania
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Salernitana e Catania, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Salernitana-Catania sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. La partita è disponibile anche in live streaming su Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Salernitana ospita il Catania in una sfida del Girone C di Serie C. I granata cercano punti salvezza davanti al proprio pubblico contro una squadra che punta con decisione alla zona promozione.

La Salernitana arriva a questo appuntamento in un momento difficile. Quattordicesima in classifica, la squadra campana ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con la sconfitta per 1-0 contro l'Inter U23 come risultato più recente.

Il Catania, dal canto suo, viaggia in ben altra forma. I rossazzurri occupano il terzo posto nel girone e vengono da una vittoria per 2-0 contro il Sorrento nell'ultimo turno, un risultato che consolida le loro ambizioni di vertice.

La differenza di undici posizioni in classifica racconta due stagioni agli antipodi. Per la Salernitana questa partita vale molto in chiave salvezza; per il Catania è un'occasione per mantenere il passo delle prime.

Nei precedenti recenti il bilancio sorride al Catania: i siciliani si sono imposti per 2-0 nell'ottobre 2025, mentre l'ultimo confronto in casa granata si è chiuso sullo 0-0 nel marzo 2026. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma il Catania porta in dote una qualità superiore in questo momento della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Catania in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Salernitana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La situazione è analoga per il Catania: nessun dato confermato sulle condizioni della rosa o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

CAS
D0-0
SCA
D2-2
PIC
S3-0
SAV
D1-1
INT
S1-0
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CAT

CAT - Forma

ALT
V0-3
POT
S2-1
GIU
V6-0
ACE
S1-0
SOR
V2-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Salernitana ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre pareggi e due sconfitte. I granata vengono dalla sconfitta per 1-0 contro l'Inter U23, l'ultima di una serie che include anche il pareggio per 1-1 contro il Savoia e la pesante sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato tre reti e ne ha subite cinque.

Il Catania presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Sorrento, risultato che segue la sconfitta per 1-0 contro l'Audace Cerignola. In precedenza la squadra aveva demolito il Giugliano per 6-0 e battuto il Team Altamura per 3-0 in trasferta. Nelle cinque partite considerate il Catania ha segnato dodici reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

Testa a testa

SalernitanaPareggioCatania
2
1
2
Serie C
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
Catania badge
Catania
CAT
0
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
FIN
Serie B
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
Catania badge
Catania
CAT
0
FIN
Serie B
Catania badge
Catania
CAT
2
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
FIN
Coppa Italia
Salernitana badge
Salernitana
SAL
2
Catania badge
Catania
CAT
1
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando Salernitana e Catania si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in casa granata in Serie C. Nell'ottobre 2025 fu il Catania a imporsi per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti considerati, che includono anche sfide di Serie B e Coppa Italia risalenti al 2004 e 2005, il bilancio complessivo vede il Catania avanti per vittorie.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146262421+320
D
D
V
V
S
8
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
9
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
10
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
CasaranoCasaranoCAS
144461622-616
D
S
D
V
S
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
14
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
15
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
17
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa il quattordicesimo posto mentre il Catania è terzo in classifica.

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