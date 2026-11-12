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Serie A - Game Week 7 14 nov 2026 - 06:30

Napoli Femminile vs AC Milan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in live streaming.

Il Napoli Femminile ospita l'AC Milan in Serie A Femminile, una sfida tra due squadre che occupano posizioni ravvicinate in classifica e cercano punti per consolidare la propria stagione.

Le partenopee di Alessandro Spugna arrivano a questo appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. Il pareggio per 0-0 contro la Lazio nell'ultimo turno ha interrotto una serie negativa, ma il Napoli Femminile ha raccolto solo una vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato.

Il Milan di Suzanne Bakker ha vissuto un periodo difficile. Le rossonere hanno perso tre delle ultime cinque partite, tra cui la sconfitta per 3-0 contro l'Inter nel turno più recente, e faticano a trovare continuità di rendimento.

Nei precedenti tra le due squadre, il Milan ha dominato la serie negli ultimi anni. Le rossonere si sono imposte per 2-0 nel dicembre 2025 e per 6-0 nel gennaio 2025, a conferma di un netto vantaggio storico recente sul Napoli Femminile.

In classifica, le due squadre sono separate da una sola posizione: il Napoli occupa il nono posto, il Milan l'ottavo. Una vittoria potrebbe cambiare gli equilibri in quella zona di classifica.

Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Napoli Femminile, Alessandro Spugna non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulla rosa partenopea verranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte AC Milan, anche Suzanne Bakker non ha reso note la probabile formazione né eventuali indisponibili o squalificate. Ulteriori notizie sulle rossonere saranno disponibili a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Napoli Femminile presenta un ruolino di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro la Lazio, mentre in precedenza le partenopee avevano perso 2-1 contro la Roma. La nota positiva del periodo è il 4-1 rifilato al Sassuolo nell'ottobre scorso. Complessivamente, il Napoli ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle cinque gare considerate.

L'AC Milan arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato. Le rossonere vengono dalla sconfitta per 3-0 contro l'Inter, il risultato più recente della serie. In precedenza, il Milan aveva perso 1-0 contro il Como Women e aveva battuto la Ternana Femminile per 3-0. Nelle cinque partite considerate, le rossonere hanno segnato sette gol e ne hanno subiti otto.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida si concluse 0-0 in casa del Milan. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il Milan ha vinto tre volte contro nessuna vittoria del Napoli Femminile, con un pareggio nel computo. Le rossonere si sono imposte 2-0 nel dicembre 2025 e con un netto 6-0 nel gennaio 2025, a dimostrazione di un vantaggio consolidato nella serie recente.

Classifica

In Serie A Femminile, il Napoli Femminile occupa attualmente il nono posto in classifica, mentre l'AC Milan è ottavo.