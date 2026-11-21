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Serie B - Game Week 12 22 nov 2026 - 11:15 Stadio Citta di Arezzo

Arezzo-Padova sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming sulle piattaforme indicate di seguito.

Lo Stadio Città di Arezzo ospita il confronto tra S.S. Arezzo e Calcio Padova, valido per il campionato di Serie B. Due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di punti.

L'Arezzo di Cristian Bucchi attraversa un momento difficile. I toscani hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, con tre sconfitte consecutive prima del pareggio contro l'Ascoli, e cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il Padova di Antonio Nicola Calabrò si presenta con un rendimento più solido nelle ultime settimane. Gli ospiti hanno conquistato due vittorie nelle ultime cinque uscite e mostrano una certa solidità difensiva, pur non riuscendo ancora a essere del tutto continui.

In classifica le due formazioni sono separate da poche posizioni: il Padova occupa il dodicesimo posto, mentre l'Arezzo si trova al quindicesimo. Un risultato positivo potrebbe cambiare le prospettive di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Arezzo-Padova in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle rose.

Notizie sulle squadre

Sul fronte dell'Arezzo, mister Cristian Bucchi non ha ancora reso noti probabili undici, infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per il Padova la situazione è analoga: coach Antonio Nicola Calabrò non ha comunicato la formazione probabile né eventuali indisponibili. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Arezzo arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I toscani hanno perso tre gare di fila prima di fermarsi sullo 0-0 contro l'Ascoli, con l'unico successo ottenuto sul campo della Sampdoria per 2-1. Nelle cinque uscite considerate, la squadra di Bucchi ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei.

Il Padova presenta un rendimento più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Gli ospiti hanno battuto il Sudtirol 2-0 e vinto ad Avellino per 0-1, pareggiando poi 2-2 contro l'Empoli nell'ultima giornata. In totale il Padova ha realizzato sei reti e ne ha concesse quattro nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2021, quando il Padova si impose 2-0 sull'Arezzo in una gara di Serie C disputata in casa. In precedenza, nell'ottobre 2020, era stato sempre il Padova a dominare, vincendo 5-0 sul campo dell'Arezzo nella stessa competizione. Nei due incontri disponibili, il Padova ha ottenuto due vittorie senza mai subire una sconfitta.

Classifica

In Serie B, il Padova occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre l'Arezzo si trova al quindicesimo posto.