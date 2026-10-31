Serie B - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Citta di Arezzo

Arezzo-Ascoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Lo Stadio Città di Arezzo ospita una sfida di Serie B tra due squadre che vivono momenti di stagione molto diversi. L'Arezzo di Cristian Bucchi cerca punti per risalire la classifica, mentre l'Ascoli di Francesco Tomei arriva da una delle migliori striscie del campionato.

I toscani attraversano un periodo difficile. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria, sono arrivate due sconfitte consecutive: prima il 3-0 subito dal Benevento, poi il 2-1 rimediato in casa della Carrarese. Bucchi ha bisogno di risposte concrete da un gruppo che fatica a trovare continuità.

L'Ascoli, al contrario, è in forma straordinaria. I bianconeri hanno battuto la Sampdoria per 2-0 nell'ultima giornata, confermando un momento di grande solidità. La vittoria per 6-1 sul Catanzaro pochi giorni prima aveva già fatto capire le ambizioni di Tomei per questa stagione.

In classifica le due squadre raccontano storie opposte: l'Ascoli è tra le formazioni che puntano alla promozione diretta, mentre l'Arezzo deve guardarsi dalla zona pericolosa. Per i padroni di casa, questa è una partita da non sbagliare.

Per Bucchi è il momento di ritrovare compattezza davanti al proprio pubblico. Tomei, invece, vuole continuare a costruire una serie che sta diventando sempre più convincente.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Arezzo-Ascoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Arezzo, il tecnico Cristian Bucchi non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili aggiornamenti su infortuni o squalifiche, e le ultime notizie sulla rosa saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Francesco Tomei non ha reso note le scelte per questa trasferta. Anche per l'Ascoli non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Arezzo arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Carrarese, che segue il 3-0 subito dal Benevento. L'unico successo nel periodo è la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria in Serie B. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti nove nelle ultime cinque uscite.

L'Ascoli presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, senza alcuna sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, che segue il netto 6-1 rifilato al Catanzaro. I bianconeri hanno segnato dodici reti e ne hanno concesse due in questo periodo, con due pareggi contro Empoli e Sudtirol a completare il quadro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 marzo 2026, quando l'Ascoli si impose per 2-1 in casa dell'Arezzo in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, l'Ascoli ha vinto due volte, l'Arezzo una volta, con un pareggio e una vittoria esterna dei toscani a completare il quadro. Le due squadre non si affrontano in Serie B da oltre vent'anni.

Classifica

In Serie B, l'Ascoli occupa la terza posizione ed è tra le squadre in lotta per la promozione diretta, mentre l'Arezzo è quattordicesimo e deve guardarsi dalla zona retrocessione. La distanza in classifica rende questa sfida particolarmente pesante per i padroni di casa.

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