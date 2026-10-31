Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie B
team-logoS.S. Arezzo
Stadio Citta di Arezzo
team-logoAscoli Calcio 1898 FC
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda S.S. Arezzo contro Ascoli Calcio 1898 FC in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

S.S. Arezzo vs Ascoli Calcio 1898 FC
S.S. Arezzo
Ascoli Calcio 1898 FC
Serie B

Come vedere la partita di Serie B tra S.S. Arezzo e Ascoli Calcio 1898 FC, con orario di inizio e notizie sulle squadre

crest
Serie B - Game Week 10
Stadio Citta di Arezzo

Arezzo-Ascoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

DAZN

DAZN

Iscrizione!

Hier live sehen!Getty Images

LaB Channel

Iscrizione!

Come vedere S.S. Arezzo vs Ascoli Calcio 1898 FC con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Lo Stadio Città di Arezzo ospita una sfida di Serie B tra due squadre che vivono momenti di stagione molto diversi. L'Arezzo di Cristian Bucchi cerca punti per risalire la classifica, mentre l'Ascoli di Francesco Tomei arriva da una delle migliori striscie del campionato.

I toscani attraversano un periodo difficile. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria, sono arrivate due sconfitte consecutive: prima il 3-0 subito dal Benevento, poi il 2-1 rimediato in casa della Carrarese. Bucchi ha bisogno di risposte concrete da un gruppo che fatica a trovare continuità.

L'Ascoli, al contrario, è in forma straordinaria. I bianconeri hanno battuto la Sampdoria per 2-0 nell'ultima giornata, confermando un momento di grande solidità. La vittoria per 6-1 sul Catanzaro pochi giorni prima aveva già fatto capire le ambizioni di Tomei per questa stagione.

In classifica le due squadre raccontano storie opposte: l'Ascoli è tra le formazioni che puntano alla promozione diretta, mentre l'Arezzo deve guardarsi dalla zona pericolosa. Per i padroni di casa, questa è una partita da non sbagliare.

Per Bucchi è il momento di ritrovare compattezza davanti al proprio pubblico. Tomei, invece, vuole continuare a costruire una serie che sta diventando sempre più convincente.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Arezzo-Ascoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni S.S. Arezzo - Ascoli Calcio 1898 FC

Allenatore

  • C. Bucchi

In casa Arezzo, il tecnico Cristian Bucchi non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili aggiornamenti su infortuni o squalifiche, e le ultime notizie sulla rosa saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Francesco Tomei non ha reso note le scelte per questa trasferta. Anche per l'Ascoli non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

ARE

ARE - Forma

LAZ
S2-0
CRE
D0-0
SAM
V1-2
BEN
S0-3
CAR
S2-1
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ASC

ASC - Forma

AVE
V3-1
SUD
D0-0
EMP
D1-1
CAT
V1-6
SAM
V2-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Arezzo arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Carrarese, che segue il 3-0 subito dal Benevento. L'unico successo nel periodo è la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria in Serie B. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti nove nelle ultime cinque uscite.

L'Ascoli presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, senza alcuna sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, che segue il netto 6-1 rifilato al Catanzaro. I bianconeri hanno segnato dodici reti e ne hanno concesse due in questo periodo, con due pareggi contro Empoli e Sudtirol a completare il quadro.

Precedenti

Testa a testa

S.S. ArezzoPareggioAscoli Calcio 1898 FC
1
2
2
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
1
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
2
FIN
Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
0
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
2
FIN
Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
1
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
0
FIN
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
1
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
1
FIN
Serie B
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
2
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 marzo 2026, quando l'Ascoli si impose per 2-1 in casa dell'Arezzo in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, l'Ascoli ha vinto due volte, l'Arezzo una volta, con un pareggio e una vittoria esterna dei toscani a completare il quadro. Le due squadre non si affrontano in Serie B da oltre vent'anni.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
97202111+1023
D
V
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
10712189+922
V
V
V
S
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
105231411+317
S
S
V
S
V
5
SudtirolSudtirolSUD
10442119+216
V
S
D
S
D
6
PisaPisaPIS
94321813+515
D
D
V
V
D
7
BeneventoBeneventoBEN
10433149+515
S
D
V
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
9414910-113
V
V
S
S
S
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
93331613+312
V
D
D
S
V
10
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
11
CremoneseCremoneseCRE
10334911-212
V
V
S
S
D
12
CesenaCesenaCES
102531014-411
S
V
S
D
S
13
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
92431110+110
D
S
V
D
D
14
CarrareseCarrareseCAR
9315910-110
V
S
V
V
S
15
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
9315919-1010
S
S
V
D
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
17
Juve StabiaJuve StabiaJUV
93339908
S
V
V
D
D
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
9126818-105
S
D
S
S
V
20
CatanzaroCatanzaroCAT
91261021-115
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, l'Ascoli occupa la terza posizione ed è tra le squadre in lotta per la promozione diretta, mentre l'Arezzo è quattordicesimo e deve guardarsi dalla zona retrocessione. La distanza in classifica rende questa sfida particolarmente pesante per i padroni di casa.

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Come guardare sul grande schermo? Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
  • Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google