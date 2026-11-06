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Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoSassuolo
Guarda su DAZNGuarda su Sky Sport
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Guarda Roma contro Sassuolo in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Roma vs Sassuolo
Roma
Sassuolo
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Roma e Sassuolo, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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crest
Serie A - Game Week 11
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta su DAZN e in coesclusiva su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Roma ospita il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma nel sabato sera dell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con i giallorossi che puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Gasperini vuole una risposta immediata dopo la rimonta subita all'Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, dove la Roma si è fatta recuperare da 2-0 perdendo 3-2. Una sconfitta che brucia, ma il calendario offre subito l'occasione di riscattarsi.

Un successo porterebbe la Roma momentaneamente al secondo posto in solitaria, a un solo punto dalla Lazio capolista e davanti all'Inter. La posta in palio è alta, e i giallorossi sanno che non possono permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte arriva un Sassuolo in piena crisi: quattro sconfitte consecutive, con 16 reti subite in questo parziale. L'ultima è arrivata in casa contro la Fiorentina per 2-4, un risultato che fotografa le difficoltà difensive dei neroverdi.

Aquilani dovrà fare a meno del capitano Domenico Berardi, assenza pesante per una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze. Il Sassuolo occupa la 17ª posizione in classifica e cerca punti salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Sassuolo in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Roma - Sassuolo

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formazione
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
D. VasquezD. VasquezD. GhilardiD. GhilardiM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenS. TuratiS. TuratiJ. DoigJ. DoigJ. IdzesJ. IdzesD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. WalukiewiczS. WalukiewiczN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaK. ThorstvedtK. ThorstvedtA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. EspositoD. BerardiD. Berardi
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • G. Gasperini
  • A. Aquilani

In casa Roma permane il dubbio sul portiere: Gollini è a forte rischio forfait e Vasquez dovrebbe ancora partire titolare tra i pali. In difesa torna Ndicka, con Molina in ballottaggio per una maglia da titolare. Fuori causa Svilar, Koné e Dybala, che si aggiungono alla lista degli indisponibili insieme a Pellegrini e Rensch.

Il Sassuolo si presenta all'Olimpico senza Berardi, che non sarà del match e dovrebbe rientrare dopo la sosta. Assenti anche Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup. Dominguez dovrebbe agire alle spalle di Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

SBR
V4-0
NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
S3-2
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAS

SAS - Forma

MIL
D1-1
FRC
S4-2
COM
S2-0
LAZ
S2-6
FIO
S2-4
Gol segnato (subito)
7/17
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Roma arriva da un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Manchester United in Champions League. In precedenza, i giallorossi avevano battuto l'Udinese 5-2 e il Cagliari 4-2 in Serie A, con un pareggio per 3-3 contro il Napoli nel mezzo. In totale nelle ultime cinque gare la Roma ha segnato 16 reti e ne ha subite 14.

Il Sassuolo attraversa un momento difficilissimo: quattro sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime cinque. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 2-4 contro la Fiorentina. In precedenza erano arrivate le pesanti sconfitte contro la Lazio per 2-6 e contro il Frosinone per 2-4. Nelle ultime cinque partite i neroverdi hanno segnato 9 reti e ne hanno incassate 16.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioSassuolo
4
0
1
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Roma si impose 2-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti in Serie A, la Roma ha vinto quattro volte e il Sassuolo una sola volta, con i giallorossi che hanno dimostrato una netta superiorità in questo testa a testa recente.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
V
D
S
S
S
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
S
S
S
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
S
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, la Roma occupa attualmente la terza posizione, mentre il Sassuolo si trova al 17° posto.

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