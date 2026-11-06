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Serie A - Game Week 11 7 nov 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta su DAZN e in coesclusiva su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Roma ospita il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma nel sabato sera dell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con i giallorossi che puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Gasperini vuole una risposta immediata dopo la rimonta subita all'Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, dove la Roma si è fatta recuperare da 2-0 perdendo 3-2. Una sconfitta che brucia, ma il calendario offre subito l'occasione di riscattarsi.

Un successo porterebbe la Roma momentaneamente al secondo posto in solitaria, a un solo punto dalla Lazio capolista e davanti all'Inter. La posta in palio è alta, e i giallorossi sanno che non possono permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte arriva un Sassuolo in piena crisi: quattro sconfitte consecutive, con 16 reti subite in questo parziale. L'ultima è arrivata in casa contro la Fiorentina per 2-4, un risultato che fotografa le difficoltà difensive dei neroverdi.

Aquilani dovrà fare a meno del capitano Domenico Berardi, assenza pesante per una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze. Il Sassuolo occupa la 17ª posizione in classifica e cerca punti salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Sassuolo in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Roma permane il dubbio sul portiere: Gollini è a forte rischio forfait e Vasquez dovrebbe ancora partire titolare tra i pali. In difesa torna Ndicka, con Molina in ballottaggio per una maglia da titolare. Fuori causa Svilar, Koné e Dybala, che si aggiungono alla lista degli indisponibili insieme a Pellegrini e Rensch.

Il Sassuolo si presenta all'Olimpico senza Berardi, che non sarà del match e dovrebbe rientrare dopo la sosta. Assenti anche Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup. Dominguez dovrebbe agire alle spalle di Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

Stato di forma

La Roma arriva da un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Manchester United in Champions League. In precedenza, i giallorossi avevano battuto l'Udinese 5-2 e il Cagliari 4-2 in Serie A, con un pareggio per 3-3 contro il Napoli nel mezzo. In totale nelle ultime cinque gare la Roma ha segnato 16 reti e ne ha subite 14.

Il Sassuolo attraversa un momento difficilissimo: quattro sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime cinque. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 2-4 contro la Fiorentina. In precedenza erano arrivate le pesanti sconfitte contro la Lazio per 2-6 e contro il Frosinone per 2-4. Nelle ultime cinque partite i neroverdi hanno segnato 9 reti e ne hanno incassate 16.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Roma si impose 2-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti in Serie A, la Roma ha vinto quattro volte e il Sassuolo una sola volta, con i giallorossi che hanno dimostrato una netta superiorità in questo testa a testa recente.

Classifica

In Serie A, la Roma occupa attualmente la terza posizione, mentre il Sassuolo si trova al 17° posto.