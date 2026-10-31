Serie A - Game Week 5 1 nov 2026 - 09:00

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La Roma ospita il Napoli Femminile in Serie A, con le giallorosse che scendono in campo da capolista del campionato e tra le protagoniste più in forma del torneo.

Gianpiero Piovani può sorridere: la sua squadra arriva da tre vittorie consecutive in Serie A, con prestazioni offensive di alto livello che hanno consolidato il primato in classifica. Il successo per 5-2 sulla Juventus nell'ultimo turno ha confermato la qualità e la profondità di una rosa che sa fare male alle avversarie.

Il Napoli Femminile di Alessandro Spugna, invece, cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Le partenopee hanno alternato buone prestazioni a risultati deludenti, e il pareggio per 0-0 contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato non ha risolto i dubbi su una squadra ancora alla ricerca della sua identità.

In classifica, le due formazioni si trovano agli antipodi: la Roma guida il campionato, mentre il Napoli occupa la parte bassa della graduatoria. Per le ospiti, però, le sfide contro le grandi possono rappresentare un'occasione per dimostrare il proprio valore, lontano dalle pressioni della zona retrocessione.

I precedenti tra le due squadre raccontano di una rivalità meno scontata di quanto i numeri di classifica possano suggerire, con la Roma che ha comunque dimostrato di avere il vantaggio nei confronti diretti più recenti.

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Notizie sulle squadre

In casa Roma, il tecnico Gianpiero Piovani non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato indisponibili. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte della panchina giallorossa saranno diffusi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Napoli Femminile, Alessandro Spugna si trova nella stessa situazione: al momento non sono disponibili notizie ufficiali su infortuni o squalifiche. Le ultime informazioni sulla rosa a disposizione verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

La Roma arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra Serie A e Women's Champions League. Le giallorosse hanno vinto le ultime tre uscite in campionato, tra cui il netto 5-2 sulla Juventus e il 4-2 sull'AC Milan. Le uniche battute d'arresto sono arrivate in Women's Champions League: il pesante 0-6 subito dal Barcellona e la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea FC Women. Nelle cinque partite considerate, la Roma ha segnato 14 gol e ne ha incassati 15, con un attacco prolifico ma una fase difensiva che in Europa ha mostrato qualche fragilità.

Il Napoli Femminile presenta un rendimento più discontinuo: un pareggio, una vittoria, due sconfitte e un altro pareggio nelle ultime cinque gare di Serie A. L'ultimo risultato è stato lo 0-0 contro l'Inter, che ha interrotto una striscia positiva iniziata con il 4-1 al Sassuolo. In precedenza erano arrivate le sconfitte contro Como e Juventus. Complessivamente, le partenopee hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, la Roma ha nettamente dominato la serie: quattro vittorie contro zero del Napoli Femminile, con un solo pareggio nel computo complessivo. L'incontro più recente, disputato nel febbraio 2026, si concluse 2-2, ma prima di quel risultato le giallorosse avevano vinto tre scontri diretti consecutivi, tra cui il 3-1 in casa del Napoli nell'ottobre 2025. Il bilancio dei gol racconta di una Roma superiore anche sul piano realizzativo negli scontri diretti.

Classifica

In Serie A Femminile, la Roma guida la classifica generale mentre il Napoli Femminile occupa l'ottava posizione: le giallorosse partono da una condizione di forza netta, con le partenopee chiamate a sorprendere la capolista lontano dalle proprie mura amiche.

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