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Serie A - Game Week 7 14 nov 2026 - 09:00

Roma-Parma Calcio 1913 sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

La Roma di Gianpiero Piovani torna in campo in Serie A Femminile per affrontare il Parma Calcio 1913 di Stefano Sottili. Le giallorosse, capolista del campionato, ospitano una formazione parmense in cerca di riscatto dopo un periodo difficile.

La Roma arriva a questa sfida in grande spolvero. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare tra Serie A e Women's Champions League, compreso il 2-1 rifilato al Servette nell'ultima uscita europea, certificano lo stato di forma di un gruppo che non conosce crisi.

In campionato il rendimento è stato costante. Il netto 4-0 rifilato al Calcio Como 1907 nell'ultimo turno di Serie A ha consolidato il primato in classifica, con le giallorosse che hanno dimostrato di saper dominare anche contro avversarie di livello.

Il Parma attraversa invece un momento complicato. Le ducali hanno raccolto appena un punto nelle ultime cinque giornate di campionato, con tre sconfitte consecutive prima del pareggio per 0-0 contro il Sassuolo. L'unica nota positiva recente è la vittoria per 1-0 sul Como Women, che ha interrotto temporaneamente la serie negativa.

Per Sottili si tratta di una trasferta proibitiva sulla carta, ma il calcio femminile sa riservare sorprese. La Roma non può permettersi distrazioni se vuole mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Parma Calcio 1913 in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Roma, Gianpiero Piovani non ha comunicato indisponibilità per infortuni o squalifiche. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e verrà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Parma, anche Stefano Sottili non ha diffuso indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno disponibili a ridosso della partita.

Stato di forma

La Roma presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Women's Champions League. Le giallorosse hanno vinto le ultime tre uscite consecutive, con il 4-0 al Calcio Como 1907 come risultato più recente in campionato, e hanno segnato dodici gol complessivi nel periodo. L'unica sconfitta è arrivata in Women's Champions League contro il Chelsea per 2-0. In Serie A le giallorosse non perdono da diverse settimane, con vittorie anche sulla Juventus per 5-2 e sul Napoli Femminile per 2-1.

Il Parma ha collezionato una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Le ducali hanno vinto per 1-0 contro il Como Women nell'ultimo turno, dopo aver pareggiato 0-0 con il Sassuolo e perso contro Fiorentina, Inter e Ternana Femminile. Complessivamente il Parma ha segnato quattro reti e ne ha subite sette nel periodo, con una difesa che ha mostrato fragilità evidenti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 1° febbraio 2026, quando il Parma ospitò la Roma in Serie A: la gara terminò 3-3. Prima di quel pareggio, la Roma si era imposta per 4-0 nella gara casalinga del 4 ottobre 2025. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti in Serie A, la Roma conta tre vittorie contro zero del Parma, con due pareggi a completare il bilancio. Le giallorosse hanno segnato quindici reti e ne hanno subite nove nei cinque incroci considerati.

Classifica

In Serie A Femminile, la Roma occupa attualmente la prima posizione, mentre il Parma Calcio 1913 si trova al decimo posto.