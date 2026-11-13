Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoRenate
team-logoDesenzano
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda Renate contro Desenzano in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Renate vs Desenzano
Renate
Desenzano
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Renate e Desenzano, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 14

Renate-Desenzano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Renate e Desenzano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con urgenze di classifica diverse ma ugualmente reali.

Il Renate arriva a questo appuntamento in un momento di ritrovata fiducia. I nerazzurri hanno vinto le ultime due uscite, compreso un netto 5-0 contro l'AC Carpi e, più di recente, un 2-3 in casa della Pergolettese. Tre punti che hanno ridato respiro a una squadra che occupa la diciassettesima posizione in classifica.

Il Desenzano, invece, attraversa un periodo difficile. I lombardi hanno perso le ultime quattro partite consecutive, inclusa la sconfitta per 0-1 contro l'Ospitaletto nell'ultimo turno. La tredicesima posizione in classifica racconta una stagione in bilico.

La differenza di rendimento recente è netta: il Renate sembra aver trovato una scossa proprio quando ne aveva più bisogno, mentre il Desenzano fatica a invertire una tendenza negativa che si prolunga da settimane.

Giocare in casa rappresenta un vantaggio non trascurabile per il Renate, che cercherà di sfruttare il momento per allontanarsi dalla zona più pericolosa del girone. Per il Desenzano, fermare l'emorragia di sconfitte è diventata una priorità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Renate non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Desenzano la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

REN

REN - Forma

GIA
D2-2
JNG
S2-1
ALB
D0-0
CAP
V0-5
PGT
V2-3
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DES

DES - Forma

DBE
V2-0
ALC
S4-1
GIA
S1-2
NOV
S1-0
OSP
S0-1
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Renate ha registrato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I nerazzurri vengono da due successi consecutivi: prima il 5-0 contro l'AC Carpi, poi il 2-3 in trasferta contro la Pergolettese nell'ultimo turno. In precedenza la squadra aveva pareggiato per 0-0 contro l'AlbinoLeffe e perso per 2-1 contro la Juventus Next Gen. Nelle cinque gare il Renate ha segnato 12 reti e ne ha subite 9.

Il Desenzano ha raccolto 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il rendimento recente è in netto calo: i lombardi hanno perso le ultime quattro gare consecutive, con la sconfitta per 0-1 contro l'Ospitaletto come risultato più recente. In precedenza la squadra aveva ceduto 1-0 al Novara e 1-2 alla Giana Erminio. Nelle cinque partite il Desenzano ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Renate e Desenzano nelle ultime cinque sfide dirette.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Renate occupa la diciassettesima posizione mentre il Desenzano si trova al tredicesimo posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google