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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 08:30

Renate-Desenzano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Renate e Desenzano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con urgenze di classifica diverse ma ugualmente reali.

Il Renate arriva a questo appuntamento in un momento di ritrovata fiducia. I nerazzurri hanno vinto le ultime due uscite, compreso un netto 5-0 contro l'AC Carpi e, più di recente, un 2-3 in casa della Pergolettese. Tre punti che hanno ridato respiro a una squadra che occupa la diciassettesima posizione in classifica.

Il Desenzano, invece, attraversa un periodo difficile. I lombardi hanno perso le ultime quattro partite consecutive, inclusa la sconfitta per 0-1 contro l'Ospitaletto nell'ultimo turno. La tredicesima posizione in classifica racconta una stagione in bilico.

La differenza di rendimento recente è netta: il Renate sembra aver trovato una scossa proprio quando ne aveva più bisogno, mentre il Desenzano fatica a invertire una tendenza negativa che si prolunga da settimane.

Giocare in casa rappresenta un vantaggio non trascurabile per il Renate, che cercherà di sfruttare il momento per allontanarsi dalla zona più pericolosa del girone. Per il Desenzano, fermare l'emorragia di sconfitte è diventata una priorità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Renate non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Desenzano la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Renate ha registrato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I nerazzurri vengono da due successi consecutivi: prima il 5-0 contro l'AC Carpi, poi il 2-3 in trasferta contro la Pergolettese nell'ultimo turno. In precedenza la squadra aveva pareggiato per 0-0 contro l'AlbinoLeffe e perso per 2-1 contro la Juventus Next Gen. Nelle cinque gare il Renate ha segnato 12 reti e ne ha subite 9.

Il Desenzano ha raccolto 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il rendimento recente è in netto calo: i lombardi hanno perso le ultime quattro gare consecutive, con la sconfitta per 0-1 contro l'Ospitaletto come risultato più recente. In precedenza la squadra aveva ceduto 1-0 al Novara e 1-2 alla Giana Erminio. Nelle cinque partite il Desenzano ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Renate e Desenzano nelle ultime cinque sfide dirette.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Renate occupa la diciassettesima posizione mentre il Desenzano si trova al tredicesimo posto.