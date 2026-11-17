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Women's Champions League - Game Week 5 18 nov 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino vs Inter sarà trasmessa in diretta su Disney+. Di seguito i dettagli per guardare la partita in streaming.

Real Madrid Femenino affronta l'Inter alla Ciudad Real Madrid in una sfida di Women's Champions League che vale punti pesanti nella corsa alla qualificazione.

Il Real Madrid di Pau Quesada arriva a questa partita con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Le madrilene hanno conquistato una vittoria convincente per 3-0 contro il Paris FC in Champions League, ma hanno pareggiato per 3-3 contro il FC Badalona in Liga F nell'ultimo turno di campionato.

L'Inter di David Sassarini, dal canto suo, attraversa un momento difficile. Le nerazzurre hanno perso 4-1 contro il Manchester City Women nell'ultimo impegno europeo e sono state sconfitte 3-2 dalla Juventus in Serie A nel fine settimana più recente.

In classifica di Women's Champions League, il Real Madrid occupa la settima posizione mentre l'Inter si trova tredicesima: un divario che rende questa partita particolarmente importante per le milanesi, che hanno bisogno di punti per risalire la graduatoria.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Notizie sulle squadre

Per il Real Madrid Femenino, il tecnico Pau Quesada non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche: aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per l'Inter, David Sassarini non ha reso nota la formazione prevista né segnalato assenze per infortunio o squalifica. Ulteriori notizie sulla rosa saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

Il Real Madrid Femenino ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 3-3 contro il FC Badalona in Liga F. In precedenza, le madrilene avevano battuto il Paris FC 3-0 in Women's Champions League e il Siviglia 3-1 in campionato, mentre hanno pareggiato 1-1 con l'Athletic Bilbao e 2-2 con il Bayern Monaco in Europa.

L'Inter ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Sassarini ha perso 3-2 contro la Juventus nell'ultimo impegno e ha subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Manchester City Women in Champions League. Le vittorie sono arrivate contro il Milan per 3-0 e contro la Lazio per 3-0 in Serie A, mentre la sconfitta per 6-0 contro l'OL Lyonnes resta il risultato più negativo del periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Real Madrid Femenino e Inter.

Classifica

In Women's Champions League, il Real Madrid Femenino occupa attualmente la settima posizione, mentre l'Inter si trova al tredicesimo posto.