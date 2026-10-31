Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 08:30

Ravenna-Pineto è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

Come vedere Ravenna vs Pineto con una VPN

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Il Ravenna ospita il Pineto nel Girone B di Serie C, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I romagnoli, secondi in classifica, cercano continuità dopo un avvio di stagione convincente. Il Pineto, quattordicesimo, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

Il Ravenna arriva a questa partita con un ruolino di marcia solido. I tre risultati utili nelle ultime cinque gare, compresa la netta vittoria per 4-0 contro la Vis Pesaro, raccontano di una squadra che ha trovato ritmo e solidità. La sconfitta contro lo Spezia rimane l'unica nota stonata di un periodo altrimenti positivo.

Il Pineto, al contrario, attraversa un momento di alti e bassi. Le due vittorie consecutive contro Gubbio e AC Reggiana 1919 hanno ridato fiducia all'ambiente, ma il percorso delle ultime cinque partite resta irregolare, con due sconfitte che pesano sulla classifica.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni ha una storia recente chiara: il Ravenna ha dominato gli ultimi precedenti, e i romagnoli vogliono confermare la loro superiorità davanti al proprio pubblico. Per il Pineto, invece, fermare la corsa dei padroni di casa sarebbe un segnale importante.

Per il Ravenna questa è un'occasione per restare agganciato alle primissime posizioni e mantenere la pressione sulla capolista. Per conoscere dove vedere la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Notizie sulle squadre

Per il Ravenna non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Pineto la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Ravenna ha collezionato nelle ultime cinque partite tre vittorie e due sconfitte. I romagnoli vengono dalla convincente vittoria per 4-0 contro la Vis Pesaro, il risultato più netto del periodo. In precedenza avevano battuto il Campobasso per 3-1, mentre la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia rimane l'unico passo falso recente di rilievo. Nelle cinque gare il Ravenna ha segnato dieci reti e ne ha subite due, un dato che testimonia la solidità difensiva del momento.

Il Pineto presenta un percorso più discontinuo: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Gubbio e prima avevano battuto l'AC Reggiana 1919 per 2-0, due risultati che hanno ridato slancio alla squadra. Le sconfitte contro il Grosseto per 4-0 e contro il Guidonia Montecelio pesano però sul bilancio complessivo. Nelle cinque partite il Pineto ha segnato tre reti e ne ha subite cinque.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre il Ravenna ha nettamente prevalso. Nell'ultimo incontro, disputato nell'aprile 2026, i romagnoli si sono imposti per 1-0 in casa propria. Prima di quel risultato, il Pineto aveva ospitato il Ravenna nel novembre 2025, uscendo sconfitto per 0-3. Il bilancio complessivo dei due precedenti disponibili sorride al Ravenna, che ha vinto entrambe le sfide segnando quattro reti e non subendone nessuna.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Ravenna occupa la seconda posizione in classifica, mentre il Pineto è quattordicesimo. Una sfida che contrappone una squadra in corsa per i piani alti del girone a una che punta a consolidare la propria posizione di metà classifica.

NordVPN

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