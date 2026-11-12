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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 11:30

Ravenna-Forlì è trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio domenica alle ore 17, con ampio pre-partita. Le opzioni per seguire la partita in live streaming sono indicate qui sotto.

Il Ravenna ospita il Forlì domenica 15 novembre allo stadio Benelli nel Girone B di Serie C, in un derby romagnolo che va ben oltre i tre punti in palio.

Il Ravenna arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con un percorso convincente nelle ultime settimane. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, tra cui il 3-1 al Campobasso e il 4-0 rifilato alla Vis Pesaro, raccontano di una squadra che punta con convinzione alla promozione.

Il Forlì, quattordicesimo, vive invece un momento opposto. I romagnoli hanno vinto la gara più recente contro il Gubbio, ma restano una squadra che deve guardarsi le spalle e che ha bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona pericolosa.

La partita ha assunto una dimensione straordinaria per la presenza di Ronaldinho. Il brasiliano, tesserato ufficialmente con il Ravenna a giugno e anche socio del club, scenderà in campo a 46 anni per quella che si preannuncia come la sua ultima apparizione tra i professionisti. Il Benelli ha allestito una tribuna temporanea da 1.800 posti denominata "R10", portando la capienza totale a circa 6.500 spettatori.

I biglietti sono andati a ruba fin dall'apertura della prevendita. Gli abbonamenti stagionali non sono validi per questa gara, con i prezzi che partono da 30 euro per le curve fino a 150 euro per l'hospitality, con un incasso atteso vicino ai 250.000 euro.

L'interesse mediatico va oltre i confini italiani: oltre alla copertura di Sky Sport in Italia, Sky UK trasmetterà la partita in streaming su YouTube nel Regno Unito, mentre in Brasile sarà RedeTV! a occuparsi della messa in onda.

Per sapere dove seguire Ravenna-Forlì in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Notizie sulle squadre

Per il Ravenna non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Forlì la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie su entrambe le formazioni verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Ravenna presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I romagnoli vengono dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Vado, risultato più recente che consolida il secondo posto in classifica. In precedenza avevano battuto il Pineto per 2-1 e la Vis Pesaro per 4-0, con l'unica nota negativa rappresentata dalla sconfitta per 1-0 contro lo Spezia. Nelle cinque gare il Ravenna ha segnato undici reti e ne ha subite tre.

Il Forlì ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Gubbio, che ha interrotto una serie di risultati negativi. In precedenza erano arrivate la sconfitta per 2-0 contro il Campobasso e il pareggio a reti bianche contro il Pianese. Nelle cinque partite il Forlì ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 10 gennaio 2026, quando Ravenna e Forlì si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il Ravenna conduce con tre vittorie contro una del Forlì, con un solo pareggio registrato. L'unico successo del Forlì in questo campionato risale al settembre 2025, quando i biancorossi si imposero per 1-0 in casa.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Ravenna occupa la seconda posizione, mentre il Forlì è quattordicesimo.