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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Il Real Madrid si reca all'Estadio El Sardinero per affrontare il Racing Santander in una partita di LaLiga che arriva in un momento cruciale per la squadra di Jose Mourinho.

Il Real Madrid arriva alla partita di domenica dopo la convincente vittoria per 2-1 al Camp Nou, un risultato che ha ridotto a soli tre punti il vantaggio del Barcellona in testa alla classifica. La squadra di Mourinho è ora all'inseguimento e, contro un Racing di metà classifica, ottenere meno di tre punti sarebbe un'occasione sprecata.

Il Racing è 13° in LaLiga e in casa ha avuto un rendimento altalenante, anche se arriva a questa sfida dopo due vittorie consecutive tra coppa e campionato. Alla squadra di Jose Lopez non mancheranno le motivazioni contro i campioni in carica.

Per il Real Madrid, la sfida è mantenere lo slancio senza diversi giocatori chiave. Vinicius Junior deve scontare una squalifica, mentre gli infortuni continuano ad assottigliare la rosa. Kylian Mbappe, autore di due goal nel Clasico, sarà chiamato ancora una volta a sostenere il peso dell'attacco.

Fuori dal campo, Mbappe è stato al centro di una controversia per alcuni commenti su Mao Zedong che hanno suscitato forti reazioni negative in Cina, portando alla risoluzione di contratti di sponsorizzazione e alla sospensione delle trasmissioni da parte di China Media Group. Il Real Madrid ha poi presentato scuse ufficiali e il club vorrà riportare l'attenzione sul campo.

Con la lotta per il titolo sempre più serrata e il Real Madrid che deve restare a contatto con il Barcellona, questa è una partita che la squadra di Mourinho deve vincere. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguirla.

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