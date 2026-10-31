Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

Potenza-Crotone è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Il Potenza ospita il Crotone nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la capolista del girone e una squadra in cerca di riscatto nella parte bassa della classifica.

I lucani arrivano all'appuntamento in un momento di grande fiducia. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, il Potenza si è imposto come la forza dominante del girone, costruendo un vantaggio significativo in cima alla graduatoria.

Il Crotone, invece, attraversa un periodo di discontinuità. I rossoblù hanno perso tre delle ultime cinque gare, con la sconfitta più recente arrivata per 1-0 contro il Casarano. Un risultato che pesa e che rende questa trasferta ancora più complicata.

La vittoria per 2-1 sulla Salernitana resta il risultato più incoraggiante del periodo per i calabresi, ma non basta a nascondere le difficoltà di un momento in cui la solidità difensiva è venuta meno più volte.

Per il Crotone, giocare in casa del leader del girone rappresenta un banco di prova importante. Per il Potenza, è l'occasione per confermare il proprio status e allungare ulteriormente sulle inseguitrici.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Potenza, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Crotone: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

Il Potenza arriva a questa sfida con un ruolino di marcia straordinario nelle ultime cinque gare di Serie C: quattro vittorie e un pareggio, senza alcuna sconfitta. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura, mentre le vittorie per 2-1 sul Catania, 3-1 a Foggia, 4-2 sull'AZ Picerno e 4-1 a Barletta raccontano di una squadra in grande forma. I lucani hanno segnato tredici reti e ne hanno concesse sette in questo parziale, con un attacco prolifico che ha trovato il gol in ogni gara.

Il Crotone ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è quella per 1-0 contro il Casarano, preceduta dal pareggio per 0-0 contro il Bari. I rossoblù hanno segnato cinque reti e ne hanno subite otto in questo periodo, con le sconfitte per 3-2 contro l'Audace Cerignola e per 2-1 contro il Catania a pesare sul bilancio.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 24 gennaio 2026 in Serie C, il Crotone si impose per 2-0 in casa contro il Potenza. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è favorevole al Crotone, che conta una vittoria contro nessuna del Potenza, con tre pareggi a completare il quadro. Le due sfide della stagione 2024-25 si conclusero entrambe in parità: 3-3 a Potenza a settembre 2025 e 3-3 in casa del Crotone nel settembre 2024.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione, mentre il Crotone è ventesimo: una sfida tra i due estremi della classifica, con i lucani che guidano il gruppo e i rossoblù impegnati a uscire dalla zona più pericolosa della graduatoria.

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