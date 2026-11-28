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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Il Potenza ospita l'Audace Cerignola nel Girone C di Serie C. Una sfida che mette di fronte la capolista e una squadra che insegue al quarto posto.

I lucani arrivano alla partita da primi in classifica, ma con un passo falso fresco. Sabato 21 novembre il Potenza ha perso 2-1 contro l'Inter U23, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive.

Prima di quel ko, la squadra aveva battuto la Scafatese 4-0 e il Savoia 3-1 in trasferta. In precedenza era arrivato anche il 4-2 al Crotone, a conferma di un attacco che ha prodotto 14 gol nelle ultime cinque.

L'Audace Cerignola si presenta con il morale più alto. Il 25 novembre i gialloblu hanno travolto proprio l'Inter U23 per 3-0, una vittoria che vale anche il quarto posto.

Il risultato ha cancellato le scorie del 4-1 subito dalla Scafatese e dello 0-2 contro il Monopoli. In mezzo c'erano stati il successo per 1-0 sul Catania e l'1-1 contro il Barletta.

Per il Potenza si tratta di rimettersi in carreggiata davanti al proprio pubblico, per il Cerignola di dare continuità a una prestazione convincente. Ecco tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario.

Notizie sulle squadre

Per il Potenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per l'Audace Cerignola, per cui non risultano dati confermati su indisponibili o possibile undici titolare. Le novità arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Potenza ha un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è il 2-1 subito dall'Inter U23, preceduto dal 4-0 alla Scafatese. Completano il quadro il 3-1 al Savoia, il 4-2 al Crotone e il 2-2 con l'Altamura, per un totale di 14 gol segnati e 7 subiti.

L'Audace Cerignola ha due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara è il 3-0 all'Inter U23, dopo l'1-1 con il Barletta e il 4-1 incassato dalla Scafatese. Ci sono anche l'1-0 al Catania e lo 0-2 contro il Monopoli, con 6 reti all'attivo, 7 al passivo e due partite chiuse senza subire gol.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 9 gennaio 2026, quando in Serie C l'Audace Cerignola ha battuto il Potenza 4-0. Nelle cinque sfide più recenti il Cerignola ha vinto tre volte, il Potenza una e c'è stato un pareggio, lo 0-0 del 30 agosto 2025. I gialloblu hanno segnato 8 gol contro i 3 dei lucani.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Potenza occupa il primo posto, mentre l'Audace Cerignola è quarto.