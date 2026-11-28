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Il Potenza ospita l'Audace Cerignola nel Girone C di Serie C. Una sfida che mette di fronte la capolista e una squadra che insegue al quarto posto.
I lucani arrivano alla partita da primi in classifica, ma con un passo falso fresco. Sabato 21 novembre il Potenza ha perso 2-1 contro l'Inter U23, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive.
Prima di quel ko, la squadra aveva battuto la Scafatese 4-0 e il Savoia 3-1 in trasferta. In precedenza era arrivato anche il 4-2 al Crotone, a conferma di un attacco che ha prodotto 14 gol nelle ultime cinque.
L'Audace Cerignola si presenta con il morale più alto. Il 25 novembre i gialloblu hanno travolto proprio l'Inter U23 per 3-0, una vittoria che vale anche il quarto posto.
Il risultato ha cancellato le scorie del 4-1 subito dalla Scafatese e dello 0-2 contro il Monopoli. In mezzo c'erano stati il successo per 1-0 sul Catania e l'1-1 contro il Barletta.
Per il Potenza si tratta di rimettersi in carreggiata davanti al proprio pubblico, per il Cerignola di dare continuità a una prestazione convincente. Ecco tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario.
Notizie sulle squadre
Per il Potenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per l'Audace Cerignola, per cui non risultano dati confermati su indisponibili o possibile undici titolare. Le novità arriveranno a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Potenza ha un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è il 2-1 subito dall'Inter U23, preceduto dal 4-0 alla Scafatese. Completano il quadro il 3-1 al Savoia, il 4-2 al Crotone e il 2-2 con l'Altamura, per un totale di 14 gol segnati e 7 subiti.
L'Audace Cerignola ha due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara è il 3-0 all'Inter U23, dopo l'1-1 con il Barletta e il 4-1 incassato dalla Scafatese. Ci sono anche l'1-0 al Catania e lo 0-2 contro il Monopoli, con 6 reti all'attivo, 7 al passivo e due partite chiuse senza subire gol.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente risale al 9 gennaio 2026, quando in Serie C l'Audace Cerignola ha battuto il Potenza 4-0. Nelle cinque sfide più recenti il Cerignola ha vinto tre volte, il Potenza una e c'è stato un pareggio, lo 0-0 del 30 agosto 2025. I gialloblu hanno segnato 8 gol contro i 3 dei lucani.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|16
|6
|7
|3
|27
|25
|+2
|25
D
V
S
V
D
|4
|15
|7
|3
|5
|24
|16
|+8
|24
V
D
S
V
S
|5
|16
|6
|6
|4
|23
|19
|+4
|24
V
D
S
V
S
|6
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|7
|15
|6
|5
|4
|15
|11
|+4
|23
V
S
D
D
V
|8
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|+1
|23
S
V
S
S
D
|9
|15
|7
|2
|6
|24
|24
|0
|23
S
V
V
S
V
|10
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|11
|16
|5
|5
|6
|27
|26
|+1
|20
D
S
V
D
S
|12
|16
|5
|5
|6
|15
|22
|-7
|20
V
D
S
D
V
|13
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|14
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|15
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|16
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|17
|15
|4
|4
|7
|13
|24
|-11
|16
V
V
D
V
D
|18
|16
|5
|1
|10
|21
|37
|-16
|16
S
S
S
V
V
|19
|16
|4
|3
|9
|16
|24
|-8
|15
S
S
S
S
D
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C il Potenza occupa il primo posto, mentre l'Audace Cerignola è quarto.