Come vedere Portland Timbers-Houston Dynamo FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 21:45 Providence Park

I Portland Timbers ospitano gli Houston Dynamo FC al Providence Park in una partita della stagione regolare di Major League Soccer importante per entrambe le squadre, mentre il campionato si avvicina alla sua fase finale.

I Timbers arrivano alla sfida con due vittorie consecutive: hanno battuto il Charlotte FC 3-2 e poi si sono imposti per 2-3 in casa del St. Louis City. La squadra di Marti Cifuentes è undicesima nella Western Conference, ancora fuori dalla zona playoff, ma i risultati recenti danno a Portland motivi concreti per essere fiducioso in vista della gara casalinga.

Houston arriva con uno stato d’animo molto diverso. La squadra di Ben Olsen non vince in campionato da quattro partite, nelle quali ha raccolto tre pareggi e una sconfitta. Il Dynamo è quarto nella Western Conference, in zona playoff, ma ha rallentato proprio mentre conquistare punti sta diventando sempre più difficile.

Per Portland è l’occasione di trasformare una serie promettente di risultati in una vera rincorsa ai playoff. Per Houston, perdere altri punti in uno stadio dove storicamente ha faticato non farebbe che aumentare le preoccupazioni per le prestazioni recenti.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Portland Timbers-Houston Dynamo FC in diretta.

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