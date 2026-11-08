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Serie C - Game Week 13 9 nov 2026 - 14:30

Pineto-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Pineto ospita la Vis Pesaro nel Girone B di Serie C in uno scontro diretto che vale punti pesanti nella corsa alla salvezza. I biancorossi abruzzesi, quattordicesimi in classifica, cercano una vittoria davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona calda.

Il Pineto arriva a questo appuntamento con un momento di forma altalenante. Nelle ultime cinque gare i biancorossi hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con l'ultima uscita che ha visto la sconfitta per 2-1 contro il Ravenna.

La Vis Pesaro è la squadra più in difficoltà del girone. I marchigiani occupano l'ultima posizione e nelle ultime cinque partite hanno collezionato quattro sconfitte e un solo pareggio, quello per 0-0 contro il Gubbio nell'ultimo turno.

Per il Pineto si tratta di un'occasione concreta per consolidare la propria posizione di metà classifica. Giocare in casa contro una squadra in piena crisi rappresenta un'opportunità da non sprecare.

La Vis Pesaro ha bisogno di una reazione immediata. Dopo un filotto di risultati negativi e un rendimento difensivo preoccupante, ogni punto diventa prezioso per tenere vive le speranze di risalita.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pineto-Vis Pesaro in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Pineto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Vis Pesaro la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pineto ha raccolto nelle ultime cinque partite due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Ravenna, che ha interrotto una serie positiva di due successi consecutivi contro Gubbio (1-0) e AC Reggiana 1919 (2-0). Nelle cinque gare il Pineto ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

La Vis Pesaro presenta un bilancio di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I marchigiani vengono dal pareggio per 0-0 contro il Gubbio, che segue la pesante sconfitta per 0-4 contro il Ravenna. Nelle cinque partite la Vis Pesaro ha segnato tre reti e ne ha subite sei.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Vis Pesaro ospitò il Pineto uscendo sconfitta per 0-2 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio sorride al Pineto, con un successo esterno e quattro pareggi per 1-1, senza alcuna vittoria per la Vis Pesaro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Pineto occupa la quattordicesima posizione, mentre la Vis Pesaro è ultima al ventesimo posto.