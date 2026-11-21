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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 08:30

Pianese-Gubbio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. È possibile seguire la partita anche in live streaming tramite NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

Pianese e Gubbio si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che si trovano nelle zone basse della classifica e cercano punti preziosi per risalire.

La Pianese arriva all'appuntamento dopo una sconfitta per 4-2 contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento positivo fatto di una vittoria contro il Perugia e due pareggi consecutivi.

Il Gubbio, dal canto suo, viene da una vittoria per 3-2 contro il Grosseto, il risultato più recente di una squadra che nelle cinque gare precedenti aveva alternato una sconfitta contro il Forlì a un pareggio contro la Vis Pesaro.

Entrambe le squadre occupano posizioni scomode in classifica: la Pianese è sedicesima, il Gubbio diciassettesima. Tre punti avrebbero un peso specifico notevole per chiunque riuscisse a portarli a casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pianese-Gubbio in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Pianese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato la lista dei convocati.

Anche per il Gubbio la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Pianese ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, per un bilancio complessivo di sei gol segnati e sette subiti. I bianconeri vengono dalla sconfitta per 4-2 contro la Vis Pesaro, prima della quale avevano battuto il Perugia per 3-2. I due pareggi contro Latina (1-1) e Forlì (0-0) testimoniano una squadra capace di tenere il campo, ma non sempre di chiudere le partite.

Il Gubbio presenta una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con cinque reti segnate e sei subite. I rossoblù arrivano da una vittoria per 3-2 contro il Grosseto, risultato che interrompe una serie di tre risultati negativi, tra cui le sconfitte contro il Forlì (1-0) e il Pineto (1-0) e il pareggio per 0-0 contro la Vis Pesaro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 aprile 2026, quando Gubbio e Pianese pareggiarono 1-1 in Serie C. Negli ultimi cinque incontri disponibili, la Pianese ha ottenuto tre vittorie contro una del Gubbio, con un pareggio. L'unico confronto al di fuori della Serie C risale al 31 gennaio 2016, in Serie D, con la Pianese sconfitta 0-1 in casa.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, la Pianese occupa la sedicesima posizione, mentre il Gubbio è diciassettesimo.