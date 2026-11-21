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Pianese-Gubbio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. È possibile seguire la partita anche in live streaming tramite NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.
Pianese e Gubbio si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che si trovano nelle zone basse della classifica e cercano punti preziosi per risalire.
La Pianese arriva all'appuntamento dopo una sconfitta per 4-2 contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento positivo fatto di una vittoria contro il Perugia e due pareggi consecutivi.
Il Gubbio, dal canto suo, viene da una vittoria per 3-2 contro il Grosseto, il risultato più recente di una squadra che nelle cinque gare precedenti aveva alternato una sconfitta contro il Forlì a un pareggio contro la Vis Pesaro.
Entrambe le squadre occupano posizioni scomode in classifica: la Pianese è sedicesima, il Gubbio diciassettesima. Tre punti avrebbero un peso specifico notevole per chiunque riuscisse a portarli a casa.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pianese-Gubbio in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Pianese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato la lista dei convocati.
Anche per il Gubbio la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Stato di forma
La Pianese ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, per un bilancio complessivo di sei gol segnati e sette subiti. I bianconeri vengono dalla sconfitta per 4-2 contro la Vis Pesaro, prima della quale avevano battuto il Perugia per 3-2. I due pareggi contro Latina (1-1) e Forlì (0-0) testimoniano una squadra capace di tenere il campo, ma non sempre di chiudere le partite.
Il Gubbio presenta una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con cinque reti segnate e sei subite. I rossoblù arrivano da una vittoria per 3-2 contro il Grosseto, risultato che interrompe una serie di tre risultati negativi, tra cui le sconfitte contro il Forlì (1-0) e il Pineto (1-0) e il pareggio per 0-0 contro la Vis Pesaro.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 aprile 2026, quando Gubbio e Pianese pareggiarono 1-1 in Serie C. Negli ultimi cinque incontri disponibili, la Pianese ha ottenuto tre vittorie contro una del Gubbio, con un pareggio. L'unico confronto al di fuori della Serie C risale al 31 gennaio 2016, in Serie D, con la Pianese sconfitta 0-1 in casa.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|12
|2
|0
|28
|6
|+22
|38
V
V
V
D
V
|2
|14
|10
|2
|2
|27
|8
|+19
|32
V
V
V
V
S
|3
|14
|7
|4
|3
|21
|15
|+6
|25
V
V
D
V
V
|4
|14
|7
|4
|3
|16
|12
|+4
|25
V
V
D
V
S
|5
|14
|6
|5
|3
|28
|21
|+7
|23
S
S
D
V
D
|6
|14
|6
|3
|5
|19
|15
|+4
|21
D
S
V
S
S
|7
|14
|5
|6
|3
|19
|16
|+3
|21
D
V
D
S
V
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|14
|5
|6
|3
|18
|17
|+1
|21
D
D
V
S
D
|10
|14
|6
|1
|7
|18
|21
|-3
|19
D
V
S
V
S
|11
|14
|5
|4
|5
|19
|25
|-6
|19
S
D
V
V
S
|12
|13
|4
|5
|4
|11
|13
|-2
|17
V
S
V
V
D
|13
|14
|5
|2
|7
|18
|22
|-4
|17
S
S
D
S
V
|14
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
S
D
V
|15
|14
|3
|6
|5
|17
|20
|-3
|15
S
V
S
D
S
|16
|14
|2
|7
|5
|12
|17
|-5
|13
S
V
D
D
D
|17
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|18
|14
|3
|2
|9
|13
|24
|-11
|11
V
S
D
S
S
|19
|14
|2
|4
|8
|18
|25
|-7
|10
S
S
S
V
D
|20
|14
|2
|2
|10
|15
|29
|-14
|8
V
S
D
S
S
Nel Girone B di Serie C, la Pianese occupa la sedicesima posizione, mentre il Gubbio è diciassettesimo.